Sepp-Herberger-Awards live bei Magenta TV und auf DFB-TV

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel", ist eines der vielen berühmten Zitate von Sepp Herberger. 2023 heißt es in nicht unerheblicher Abwandlung: Vor dem Geburtstag ist auch eine Feier. Am 28. März wäre Sepp Herberger 126 Jahre alt geworden, schon am 27. März werden die Sepp-Herberger-Awards verliehen. Die Preisverleihung findet im Rahmen einer Gala in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG in Berlin statt, zu Gast sind prominente Persönlichkeiten aus Fußball, Politik und Gesellschaft.

Die Sepp-Herberger-Awards werden durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger verliehen, Deutschlands älteste Fußballstiftung. Ausgezeichnet werden traditionell herausragende ehrenamtliche Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Vereinen. Seit 2016 werden zudem gemeinsam mit dem Softwarekonzern SAP Fußballorganisationen prämiert, die sich im Bereich "Fußball Digital" engagieren und dabei neue Technologien und Möglichkeiten nutzen. In der Kategorie "Sozialwerk" wird zusammen mit der Horst-Eckel-Stiftung überdies der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem das Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird. Zusätzlich wird zum zweiten Mal ein Sonderpreis an eine Fußball-Stiftung vergeben. Insgesamt werden Preisgelder im Gesamtwert von 100.000 Euro ausgeschüttet.

"Alle Preisträger leisten herausragendes Engagement, das oft unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit bleibt und sind Vorbilder für viele andere Fußballorganisationen", sagt Stiftungsgeschäftsführer Tobias Wrzesinski. "Mit unserer Auszeichnung wollen wir die großartigen Geschichten hinter den Beispielen erzählen, das bemerkenswerte ehrenamtliche Wirken würdigen sowie andere anregen, sich auf ähnliche Weise einzubringen", so Wrzesinski weiter.

Zahlreiche Prominente würdigen das Engagement

In Berlin zugegen sein wird eine Delegation des DFB, angeführt von Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Ronny Zimmermann, Generalsekretärin Heike Ullrich, Schatzmeister Stephan Grunwald und Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, dem Vorsitzenden der Stiftung. Auch die Kuratoriumsmitglieder Philipp Lahm, Otto Rehhagel, Reinhold Beckmann, Christine Lambrecht, Markus Hörwick und Michael Herberger, Urgroßneffe von Sepp Herberger, werden teilnehmen. Zusätzlich haben Felix Kroos, die ehemaligen Nationalspielerinnen Navina Omilade und Ariane Hingst sowie Theresa Merk, Cheftrainerin Frauenmannschaft SC Freiburg, ihr Kommen zugesagt.

Die Gala in Berlin wird moderiert von Christina Rann und Norbert König. Auftritte von Comedian Matze Knop und den Musikern LOI, ODBLU und Kelvin Jones runden das abwechslungsreiche Bühnenprogramm ab. Die Veranstaltung beginnt um 20.15 und wird live auf #dabeiTV bei MagentaTV und auf DFB-TV übertragen.

Schalten Sie am 27. März um 20.15 Uhr ein. Dabeisein lohnt sich.

Hier geht es zum Livestream auf DFB-TV.

Die Preisträger

Handicap-Fußball:

Sportfreunde Hügelheim (Südbadischer Fußballverband)

Bremer Fußball-Verband

FV 1912 Bamberg (Bayerischer Fußball-Verband)

Resozialisierung:

JVA Schwalmstadt / Hessischer Fußball-Verband

JSA Berlin (Berliner Fußball-Verband)

FC Köln (Fußball-Verband Mittelrhein)

Schule und Verein:

VfR Mannheim (Badischer Fußballverband)

FC Mecklenburg Schwerin (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

BSV Eintracht Mahlsdorf (Berliner Fußball-Verband)

Fußball Digital:

Greifswalder FC (Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern)

SV Ludwigsdorf 48 (Sächsischer Fußball-Verband)

SV Stuttgarter Kickers (Württembergischer Fußballverband)

Sozialwerk – "Horst-Eckel-Preis":

SV Melverode-Heidberg (Niedersächsischer Fußballverband)

Fußball-Stiftung:

Manuel Neuer Kids Foundation

[sl]