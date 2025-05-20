FAQ Sportwetten – Was Fans wissen sollten

Zum Schutz der Integrität des Sports ist es nötig, den Schwarzmarkt im Bereich von Online-Sportwetten nicht einfach hinzunehmen, sondern über eine teilweise Öffnung des Marktes eine stärkere Kontrolle und Überwachung zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund hatte sich der Gesetzgeber im GlüStV aus dem Jahr 2012 dazu entschlossen, den Sportwettenmarkt reguliert zu öffnen, um ihn in geordnete Bahnen zu lenken und den illegalen Schwarzmarkt zu bekämpfen. Der DFB unterstützt die regulierte Marktöffnung und eine Kanalisierung des Sportwettenangebots weg von illegalen und hin zu legalen Angeboten.

Gemäß dem GlüStV aus dem Jahre 2021 verfolgen die Länder folgende gleichrangige Ziele:

• Verhinderung der Entstehung von Wettsucht und wirksame Suchtbekämpfung

• Schaffung eines begrenzten Angebots und geeigneter Alternativen zum unerlaubten Glücksspiel, um den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und überwachte Bahnen zu lenken sowie der Entwicklung und Ausbreitung von unerlaubten Glücksspielen in Schwarzmärkten entgegenzuwirken

• Jugend- und den Spieler*innenschutz

• Ordnungsgemäße Durchführung von Glücksspielen

• Vorbeugung von Gefahren für die Integrität des sportlichen Wettbewerbs beim Veranstalten und Vermitteln von Sportwetten