Sensation vor Rekordkulisse: Futsal-Nationalteam schlägt Spanien

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaf ist mit einer Sensation ins neue Länderspieljahr gestartet. Vor einer Rekordkulisse in der Frankenstolzarena in Aschaffenburg siegte das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld gegen den Weltranglistenzweiten Spanien 3:2 (1:0). Rekordnationalspieler Christopher Wittig traf doppelt für Deutschland.

"Ich bin sehr stolz auf meine Jungs und das ganze Team", sagte Loosveld. "Wir nehmen aus dem Spiel die Intensität mit, die heute zweimal 20 Minuten unglaublich hoch war. Ich denke aber, dass wir auch noch besser sein können."

3300 Zuschauer in Aschaffenburg

3300 Zuschauer sorgten schon vor dem Anpfiff für eine tolle Stimmung in der Halle und gleichzeitig für einen Zuschauerrekord für ein Futsalspiel in Deutschland. Ohne die kurzfristig ausgefallenen Vidoje Matic, Fabian Schulz sowie Leistungsträger Suad Ak hielt die DFB-Auswahl gegen den zweimaligen Welt- und siebenmaligen Europameister Spanien stark mit und ging in der ersten Halbzeit in Führung. DFB-Kapitän Wittig (16.) setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte den Ball rechts unten im spanischen Tor unter.

Die Gäste aus Spanien drängten im zweiten Durchgang vehement auf den Ausgleich, doch Deutschland verteidigte leidenschaftlich die knappe Führung. Torhüter Pavlos Wiegels entschärfte mit einer Glanzparade einen Abschluss von Cesar Lopez (27.). In der 35. Minute war er allerdings beim Nachschuss von Spaniens Kapitän Raul Paino machtlos.

In der Schlussphase spielte Spanien mit Flying Goalkeeper, Rekordnationalspieler Wittig (38. Minute) sah das leere Tor und traf nach Ballgewinn aus eigener Hälfte zur erneuten Führung. Das DFB-Team erhöhte kurz darauf durch Gabriel Francisco de Oliveira Costa (38.) gar auf 3:1, doch Spanien verkürzte erneut durch Lopez (38.). Schließlich rettete die deutsche Auswahl die knappe Führung über die Zeit und ging im ersten Vergleich überhaupt mit Spanien als Sieger aus der Halle.

[dfb]