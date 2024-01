Schiri-Stickeralbum von Panini: Das müssen Sammler wissen

Ein Panini-Sammelalbum über Schiris? Klingt verrückt? Ab kommendem Dienstag liegt das weltweit einzigartige Album bundesweit an verschiedenen Kiosken und Verkaufsstellen aus. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen zur Neuerscheinung im FAQ.

Aus wie vielen Bildern besteht die Kollektion?

Das 36 Seiten starke Album (2 Euro) hat Platz für 216 Panini-Bildchen. In jedem Tütchen (80 Cent) stecken fünf verschiedene Sticker. Jedes Sticker-Motiv ist exakt gleich oft vertreten. Das ist das Grundversprechen von Panini. Die Schiri-Kollektion wurde übrigens auf denselben Maschinen im italienischen Modena gedruckt, auf denen auch die Kollektionen zu den Fußball-Welt- und Europameisterschaften produziert werden.

Wie viele Sammelwelten gibt es?

Das Album umfasst 14 thematische Sammelwelten: alle Elite-Schiedsrichter*innen, Schiri-Höhepunkte aus DFB-Pokal, Europapokal, Welt- und Europameisterschaften, Aktionen im Jahr der Schiris, der Ablauf eines typischen Schiri-Bundesliga-Wochenendes in zehn, die einzelnen Phasen eines VAR-Checks in acht Panini-Stickern. Und vieles mehr.

Was sind "Puzzlesticker"?

Als Puzzlesticker bezeichnen die Sammler*innen die Bilder, die im Album aus mehreren Einzelstickern zusammengesetzt sind. Die Schiris der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie auch die jeweiligen Assistentinnen-Kader der höchsten Spielklassen beispielsweise sind aus je sechs Bildchen zusammengesetzt. Die Deutschlandkarte mit allen 21 Landesverbänden wird sogar aus neun Stickern gebildet.

Gibt es auch die bei Sammler*innen besonders begehrten "Glitzersticker"?

Ja! 24 Motive haben diesen besonderen Glitzereffekt. Welche das sind, erfahren die Sammler*innen aber erst am Kiosk - mit jedem aufgerissenen Tütchen wird dieses kleine Geheimnis erst nach und nach gelüftet.

Wie lange wird es Alben und Sticker geben? Und wo sind diese erhältlich?

Die Aktion startet offiziell am heutigen Freitag, 12. Januar. Ab Dienstag, 16. Januar, liegen die Alben und Stickertüten dann auch an vielen Kiosken und Verkaufsstellen bundesweit. Online gibt es die Kollektion unter www.schirialbum.de

Was verbirgt sich hinter dem Gewinnspiel?

Alle Amateur-Schiris können ein Foto in ihrem Schiri-Outfit per Mail einsenden. Diese Bilder werden dann in einer digitalen Klick-Galerie im Netz gezeigt. Unter allen Einsendungen werden tolle Preise verlost.

Ein besonderes Angebot für alle Amateurvereine!

Interessierte Vereine erhalten Sonderkonditionen, um die Aktion zur Bindung und Neugewinnung von Schiedsrichter*innen in ihrem Verein zu nutzen.

Wer steckt hinter dem Projekt?

Das Album entstand in enger Zusammenarbeit der Schiedsrichter-Abteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der DFB Schiri GmbH und dem Hamburger Büro Juststickit. Es wird präsentiert von Das Örtliche, dem offiziellen Partner der Schiedsrichter*innen.

Ihr habt noch Fragen oder Wünsche rund um das neue Schiri-Stickeralbum? Dann schreibt eine Mail an Oliver Wurm.

