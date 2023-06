Schiedsrichter spenden Honorar für Ukraine

Alle(s) für die Ukraine: Wenn die deutsche Nationalmannschaft heute (ab 18 Uhr, live im ZDF) in ihrem 1000. Länderspiel auf die Ukraine trifft, steht zum großen Jubiläum der gute Zweck im Mittelpunkt. Mit dem Benefizspiel in Bremen setzt die Nationalmannschaft das DFB-Engagement für Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine fort. Sämtliche Einnahmen, die seit Bekanntgabe des Spiels erzielt wurden, kommen abzüglich entstandener Kosten der Stiftung der Nationalmannschaft und der DFB-Stiftung Egidius Braun zugute und sollen in Absprache zwischen der Stiftung der Nationalmannschaft und des ukrainischen Fußball-Verbandes für Projekte und Initiativen in der Ukraine verwendet werden.

Die Nationalmannschaft beteiligt sich mit einer ganz besonderen Aktion. Mit Anpfiff des Spiels um 18 Uhr können Fans die Trikots der Nationalspieler für den guten Zweck ersteigern. Gegen die Ukraine wird das DFB-Team in seinem insgesamt 1000. Länderspiel in einem exklusiven Sondertrikot von DFB-Partner adidas auflaufen, das es nicht zu erwerben gibt. Ein vollständiger Trikotsatz wird über die digitale Fan-Plattform MatchWornShirt versteigert. Die Aktion läuft bis Sonntag, 18. Juni, 14 Uhr.

Und auch das Schiedsrichter-Gespann beteiligt sich an der Spendenaktion. Der griechische FIFA-Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos, der das Benefizspiel heute in Bremen leiten wird, seine Assistenten Reinhart Buxbaum und Chasan Koula, der Vierte Offizielle Ioannis Papadopoulos sowie die Videoassistenten Aristotelis Diamantopoulos und Spyridon Zampalas verzichten zugunsten der Menschen in der Ukraine auf ihr Honorar in Höhe von zusammengerechnet knapp 4000 Euro.