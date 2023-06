Schade abgereist - Vagnoman und Moukoko stoßen zum A-Team

Kevin Schade ist vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abgereist und fällt für das Länderspiel am Montag (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Bremen gegen die Ukraine aus. Der Offensivspieler vom englischen Premier-League-Klub FC Brentford hat das Teamquartier in Neu-Isenburg bei Frankfurt am heutigen Donnerstag wegen leichter muskulärer Probleme verlassen, um seine Teilnahme an der U 21-Europameisterschaft nicht zu gefährden. Für Schade war ursprünglich eine vorzeitige Abreise nach dem Ukraine-Spiel geplant, um den EM-Kader der U 21 zu verstärken.

Dafür werden im Laufe des Tages Josha Vagnoman vom VfB Stuttgart und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund im Kreis der A-Nationalmannschaft erwartet, die sich seit Mittwoch in Frankfurt auf die drei anstehenden Länderspiele auf dem Weg zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland vorbereitet. Vagnoman und Moukoko werden am Sonntag ins Trainingslager der U 21-Nationalmannschaft in Südtirol im Vorfeld der Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) weiterreisen.

Gosens, Gündogan, Kehrer und ter Stegen reisen später an

Robin Gosens von Inter Mailand und Ilkay Gündogan von Manchester City, die sich mit ihren Klubs am Samstag (ab 21 Uhr) in Istanbul im Finale der UEFA Champions League gegenüberstehen, werden im Anschluss an das Endspiel zur Nationalmannschaft reisen. Thilo Kehrer, der am Mittwochabend mit West Ham United die UEFA Conference League gewonnen hat, und Marc-André ter Stegen, der mit dem FC Barcelona nach Abschluss der Saison nach Japan gereist war, stoßen am Freitag zur DFB-Auswahl.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick trifft am Montag (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Bremen auf die Ukraine, am 16. Juni (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Warschau auf Polen und am 20. Juni (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Gelsenkirchen auf Kolumbien.