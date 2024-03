Restliche Spiele bis Saisonende terminiert

Der DFB hat die Spieltage 35 bis 38 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Damit stehen alle Anstoßzeiten bis Saisonende fest. Am letzten Spieltag (Samstag, 18. Mai) werden wie gewohnt alle Begegnungen zeitgleich ausgetragen. Anpfiff ist dann um 13.30 Uhr.

Der 35. Spieltag beginnt am Freitag, 26. April (19 Uhr), mit dem Heimspiel von Arminia Bielefeld gegen den VfB Lübeck. Diese Ansetzung folgt einer Sicherheitsvorgabe und dem ausdrücklichen Wunsch des Heimvereins. Das Topspiel zwischen dem SSV Jahn Regensburg und Dynamo Dresden ist am Samstag um 14 Uhr terminiert. Die Sonntagspartien lauten Rot-Weiss Essen – FC Ingolstadt (13.30 Uhr), SC Freiburg II – SSV Ulm (16.30 Uhr) und SpVgg Unterhaching – TSV 1860 München (19.30 Uhr).

Am 36. Spieltag ist der VfB Lübeck erneut freitags gefragt, diesmal zuhause gegen den MSV Duisburg (3. Mai, 19 Uhr). Sonntags empfängt Preußen Münster den 1. FC Saarbrücken (13.30 Uhr), Unterhaching gastiert ab 16.30 Uhr beim Halleschen FC. Das Abendspiel um 19.30 Uhr bestreiten der FC Ingolstadt und der SV Waldhof Mannheim. Unter den drei Sonntagspartien ist es die Begegnung mit der kürzesten Distanz.

Letzter Spieltag zeitgleich am 18. Mai

Rot-Weiss Essen und der TSV 1860 München eröffnen am Freitag, 10. Mai, den 37. Spieltag. Das Nachbarschaftsduell zwischen Waldhof Mannheim und dem SV Sandhausen wird samstags um 16.30 Uhr angepfiffen. Für den Zweitliga-Absteiger aus Sandhausen ist es nach dem Heimspiel in der Woche zuvor gegen Rot-Weiss Essen der zweite Auftritt in Folge am späten Samstagnachmittagstermin. Der 1. FC Saarbrücken und der SC Freiburg II beschließen am Sonntagabend, 12. Mai, den vorletzten Spieltag.

Der 38. und letzte Spieltag wird komplett am Samstag, 18. Mai, ausgetragen. Der Anstoß zu allen zehn Begegnungen erfolgt um 13.30 Uhr. Die aktuellen Top-Vier der Tabelle, SSV Ulm (gegen SC Verl), Dynamo Dresden (gegen MSV Duisburg), SSV Jahn Regensburg (gegen 1. FC Saarbrücken) und Preußen Münster (gegen SpVgg Unterhaching) haben dabei jeweils ein Heimspiel.

FAQ: Das ist beim Spielplan und den Spielansetzungen der 3. Liga zu beachten

So sieht der Regelspieltag in der 3. Liga aus

In der 3. Liga gibt es seit dieser Saison kein Montagsspiel mehr. Der Regelspieltag erstreckt sich von Freitag bis Sonntag. Die Partien verteilen sich wie folgt:

ein Spiel am Freitagabend (19 Uhr)

fünf Spiele am Samstag (alle 14 Uhr)

ein Spiel am Samstagnachmittag (16.30 Uhr)

drei Spiele am Sonntag (13.30, 16.30 und 19.30 Uhr)

Ausnahmen von diesem Schema sind die Wochenspieltage, an denen jeweils fünf Spiele dienstags und mittwochs ausgetragen werden (alle ab 19 Uhr), sowie der letzte Spieltag der Saison, an dem alle zehn Spiele zeitgleich samstags stattfinden.

MagentaSport überträgt alle 380 Spiele der Saison live und in voller Länge, davon 312 exklusiv. 68 Spiele sind zusätzlich live im frei empfangbaren Fernsehen in der ARD und ihren 3. Programmen zu sehen. Die ARD und die Landesrundfunkanstalten können zwei Livespiele pro Wochenende übertragen. Das Recht, Highlights aller Spiele zu zeigen, haben neben den Livepartnern auch DAZN, Sky und das ZDF.

[dfb]