Pokalfinale in Berlin: Wichtige Infos für Fans

Die Vorbereitungen für das DFB-Pokalfinale der Männer am 3. Juni (ab 20 Uhr, live im ZDF und bei Sky) zwischen Titelverteidiger RB Leipzig und Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion laufen auf Hochtouren. Nun wurden die Kurven für die Fans der beiden Finalisten festgelegt: Die Leipziger werden ihr Team vom Marathontor aus, die Frankfurter aus der Ostkurve anfeuern. Und auch die Kabinen wurden schon zugeteilt, die Eintracht wird sich in der Heimkabine vorbereiten. Pokalbotschafter der beiden Vereine sind zwei deutsche Ex-Nationalspieler: Frankfurt wird durch Klublegende Karl-Heinz "Charly" Körbel vertreten, Leipzig durch Ex-Keeper Perry Bräutigam .

Schon jetzt wirft der interaktive DFB-Pokal-Report einen Blick zurück und fasst die bisherige Saison 2022/2023 zusammen. Von der Pokalauslosung über die erste Hauptrunde bis hin zum Finale in Berlin wird die Geschichte jeder Runde erzählt, exklusives Bildmaterial gezeigt, werden wissenswerte Fakten geliefert und Pokalhelden gekürt. Im Backstage-Bereich gibt der Report besondere Einblicke hinter die Kulissen einer Pokalsaison. Wie sorgen die Medienpartner dafür, dass Millionen von Fans den DFB-Pokal am Bildschirm erleben können? Welche Erlöse bekommen die Vereine in der jeweiligen Runde? Diese und weitere Fragen werden im Backstage-Bereich beantwortet.

Und hier gibt’s noch Endspielkarten zu gewinnen: Mach dich auf den Weg nach Berlin, erlebe den Abschluss der 80. Pokalsaison und erhalte die Chance auf zwei Tickets für das große Finale am 3. Juni im Olympiastadion in Berlin. Hier geht's zum Gewinnspiel .

[dfb]