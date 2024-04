Pokalfinale in Berlin: Was Fans wissen müssen

Beim obligatorischen Meeting der Finalisten heute in Berlin wurde festgelegt, dass die offizielle Spielpaarung 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer 04 Leverkusen lautet. Beim DFB-Pokalendspiel am Samstag, 25. Mai (ab 20 Uhr, live in der ARD und bei Sky) werden die Fans des FCK im Olympiastadion ihre Mannschaft im von der Ostkurve aus anfeuern, die Anhänger von Bayer Leverkusen rund um das Marathontor platziert.

Das hat eine Auslosung ergeben, ebenso wie die Tatsache, dass die Heimkabine von den Leverkusenern belegt wird, die im Pokalfinale ihr schwarz-rotes Heimtrikot tragen werden. Der Zweitligist aus der Pfalz wird am 25. Mai in einem Sondertrikot auflaufen.

Bei den Fanfeierlichkeiten in der Stadt gilt der Hammarskjöldplatz nahe der Messe als Anlaufplatz für die mitreisenden Fans von Bayer 04. Das Fanfest der Lauterer Anhänger steigt am Breitscheidplatz.

[dfb]