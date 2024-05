Pure Vorfreude: Das Pokalfinale in Köln ist erneut ausverkauft

Pokalfinale der Frauen in Köln ausverkauft

Das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg ist ausverkauft. Nach dem Finale im vergangenen Jahr ist das RheinEnergieStadion bereits zum zweiten Mal in Folge vollends auslastet.

Ein regelmäßiger Blick in das DFB-Ticketportal lohnt sich für Fans dennoch, da der ReSale weiterhin geöffnet ist und immer noch die Möglichkeit besteht, erworbene Karten zurückzugeben. Die Gesamtkapazität beim DFB-Pokalfinale der Frauen beträgt in diesem Jahr 44.400 Plätze.

Fan- und Familienfest ab 11.11 Uhr

Los geht es am Donnerstag schon ab 11.11 Uhr mit dem Fan- und Familienfest. Auf den Vorwiesen des Stadions findet ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie statt. Von Bühnenprogramm, zahlreichen Mitmach- und Infoständen sowie Mädchenfußballturnieren ist für Vielfalt und Spannung vor dem Anpfiff des Endspiels gesorgt. Stadionöffnung ist um 14 Uhr.

Es wird eine frühzeitige Anreise und die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Die Eintrittskarten gelten im VRS-Netz für die Hin- und Rückfahrt als VRS-Ticket in den ÖPNV-Verkehrsmitteln. Erfahrungsgemäß ist das Verkehrsaufkommen rund um das Stadion am Spieltag sehr hoch. Über das kostenlose Mitfahrportal fanfahrt.dfb.de des Deutschen Fußball-Bundes können Sie sowohl Fahrten anbieten als auch Mitfahrgelegenheiten suchen.

[ag]