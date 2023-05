Podiumsdiskussion: Frauen in Fankurven und in der Fanarbeit

Frauen in Fanszenen und Fanarbeit - präsent, aber häufig kaum sichtbar. Vorurteile in Fußballstadien sind allgegenwärtig. Damit haben besonders Frauen in Fankurven, aber auch in der Fanarbeit zu kämpfen. Unter dem Motto "Chancen und Herausforderungen für Frauen in Fanszenen und Fanarbeit - mit welchen Widerständen Frauen zu kämpfen haben" wird der DFB am 15. Mai (ab 18.30 Uhr) eine Podiumsdiskussion auf dem DFB-Campus zu diesem Thema veranstalten. Dabei soll Raum geboten werden zum Austausch von Erfahrungen. Zudem können Chancen und Entwicklungspotenziale gemeinsam erörtert werden.

Britta Klose, Fanbeauftragte des DFB und Moderatorin des Abends, wird sich mit Antje Hagel vom Fanprojekt Offenbach und Annabell Kolbe vom Netzwerk Frauen im Fußball (F_in) zu verschiedenen Themen austauschen. Interessierte Besucher*innen können sich hier anmelden. Der Eintritt ist frei.