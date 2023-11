Petermann für Schüller nachnominiert

Lea Schüller vom FC Bayern München wird verletzungsbedingt am kommenden Montag nicht zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft reisen. Die Stürmerin musste im Spiel gegen Paris Saint-Germain in der UEFA Women’s Champions League am vergangenen Donnerstag angeschlagen ausgewechselt werden und unterzieht sich in der kommenden Woche weiteren Untersuchungen.

Damit fällt Schüller für die beiden Nations League-Spiele am 1. Dezember (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) gegen Dänemark sowie am 5. Dezember (ab 19.30 Uhr, live auf sportschau.de) gegen Wales aus.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Lena Petermann von Leicester City nachnominiert.