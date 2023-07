Peter nominiert Kader für EM in Belgien

Gleich drei Nachbarschaftsduelle warten auf die deutschen U 19-Frauen bei der Europameisterschaft in Belgien: Das DFB-Team trifft in Vorrundengruppe A zum Auftakt am 18. Juli (ab 17.30 Uhr) auf Österreich, ehe es am 21. Juli (ab 17.30 Uhr) gegen die belgischen Gastgeberinnen und am 24. Juli (ab 17.30 Uhr) gegen die Niederlande geht. Alle Gruppenspiele steigen im RBFA Academy Stadium in Tubize und werden live bei uefa.tv übertragen.

Für das Turnier hat Cheftrainerin Kathrin Peter nun ihr 20-köpfiges Aufgebot nominiert, das aus zwei Torhüterinnen und 18 Feldspielerinnen besteht. Fünf Spielerinnen aus dem EM-Kader stehen bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, jeweils drei bei Bayern München, Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim sowie jeweils zwei beim SC Freiburg. Komplettiert wird das Aufgebot durch die Potsdamerin Pauline Deutsch, die Essenerin Laura Pucks, Nia Szenk, die beim FC Basel in der Schweiz unter Vertrag steht und Miriam Hils, die für die University of California Berkeley in den USA spielt.

"Die Vorfreude auf die EM ist groß"

"Wir haben während unseres zehntägigen Lehrgangs in Oberursel, der gestern zu Ende gegangen ist, sehr gut arbeiten können", sagt Kathrin Peter. "Ziel war es, unser Leistungsmaximum noch weiter zu optimieren und in allen Bereichen noch schneller, präziser und druckvoller zu werden. Dabei haben uns unter anderem auch zwei Testspiele gegen Juniorenteams geholfen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft. Wir freuen uns nun sehr, ab nächster Woche mit dem finalen Kader in die unmittelbare Turniervorbereitung zu starten."

Ab Montag steht für die U 19-Frauen ein letzter Kurzlehrgang in den Niederlanden an, ehe dann in Belgien um den EM-Titel gespielt wird. "Wir haben viele tolle und kreative Spielerinnen in unseren Reihen, die in den vergangenen Wochen und Monaten zu einer großartigen Einheit zusammengewachsen sind", so Peter. "Die Stimmung im Team ist super und die Vorfreude auf die EM in Belgien groß."

Das EM-Halbfinale ist für den 27. Juli angesetzt, das Finale steigt am 30. Juli im Stadion Den Dreef in Leuven.