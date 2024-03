Pedrosa: "Der Sieg hat dem ganzen Team gutgetan“

Mit einem 2:0-Sieg im zweiten EM-Qualifikationsspiel gegen Irland haben die deutschen U 17-Junioren die Qualifikation für die Endrunde der EM in der eigenen Hand. Rafael Pinto Pedrosa spricht mit DFB.de über die ersten Tage mit der Mannschaft und das Spiel gegen Irland.

DFB.de: Herzlichen Glückwunsch zum Sieg am vergangenen Samstag gegen Irland. Wie war das Spiel aus deiner Sicht?

Rafael Pinto Pedrosa: Meiner Ansicht nach war es ein gutes Spiel. Wir hatten den Gegner die gesamten 90 Minuten unter Kontrolle. Wir haben auch zwei Tore geschossen und damit das Spiel für uns entschieden. Das wir mit einem Sieg aus dem zweiten Spiel gehen konnten, war für uns das Wichtigste.

DFB.de: Du bist zum ersten Mal mit dem Team zusammen, wie wurdest du in die Mannschaft aufgenommen und wie ist die Stimmung nach den ersten beiden Spielen?

Pedrosa: Ich wurde von der Mannschaft sehr gut aufgenommen. Ich konnte mich sehr schnell ins Team einfinden und fühle mich hier wohl. Wir sind eine coole Truppe. Vor allem durch die beiden vergangenen Spiele ist die Stimmung positiv und wir blicken zuversichtlich auf das letzte Qualifikationsspiel gegen Portugal.

DFB.de: Gibt dieser Sieg gegen Irland einen extra Motivationsschub für das letzte Qualifikationsspiel?

Pedrosa: Für mich auf jeden Fall. Ein Sieg bei meinem Startelfdebüt gibt mir persönlich große Motivation für das nächste Spiel. Der Sieg hat dem ganzen Team gutgetan.

DFB.de: Du spielst bereits für die U19 vom Karlsruher SC. Worin unterscheidet sich deine Rolle im Verein jetzt zu der in der Nationalmannschaft?

Pedrosa: In Karlsruhe spiele ich schon eine größere Rolle. Da kenn ich die anderen schon sehr lange. Ich bin seit acht Jahren beim KSC. In der Nationalmannschaft bin ich noch der Neue, kenne noch nicht alle näher und muss mich auch erst in die ganzen Abläufe und in die Mannschaft reinfinden. Wenn ich es schaffe, so souverän, wie beim KSC zu spielen, dann kann ich mich auch hier in der Mannschaft weiterentwickeln.

DFB.de: Ihr habt die EM-Qualifikation jetzt gegen Portugal in der eigenen Hand. Worauf kommt es am Dienstag an?

Pedrosa: Unser klares Ziel ist, zu gewinnen und uns als Gruppenerster für die EM auf Zypern im Sommer zu qualifizieren. Wir wollen 100 Prozent geben, um die Portugiesen zu schlagen.

