Folgt auf Björn Fecker an der Spitze: Patrick von Haacke

Patrick von Haacke neuer Präsident des BFV

Der Bremer Fußball-Verband (BFV) hat einen neuen Präsidenten. Auf einem Außerordentlichen Verbandstag wählten die Delegierten am Abend Patrick von Haacke vom BSC Hastedt zum neuen Vorsitzenden des Verbandes.

Mit von Haacke und Jurij Žigon, dem Vorsitzenden des Verbandsjugendausschusses, hatten sich zwei Kandidaten zur Wahl gestellt. Die Delegierten entschieden sich mit 533 zu 161 Stimmen für von Haacke. Der 58-jährige Rechtsanwalt ist damit der siebte Präsident den BFV. Der Verbandstag folgte damit der vom BFV-Beirat eingesetzten Findungskommission, die den Delegierten die Wahl von Haackes empfohlen hatte. Beide Kandidaten hatten sich und ihr jeweiliges Programm dem Verbandstag persönlich vorgestellt. Die Neuwahl eines Präsidenten war erforderlich, nachdem der vorherige Amtsinhaber Björn Fecker sein Amt aufgrund seiner Wahl zum Finanzsenator der Freien Hansestadt Bremen zur Verfügung gestellt hatte.

BFV-Präsidium nun wieder komplett

Von Haacke stellte in seiner Vorstellungsrede den Dienstleistungsgedanken des Verbandes in den Vordergrund, führte aber auch die aktuelle Gewaltproblematik und den Mädchenfußball als notwendige Handlungsfelder an.

Von Haackes fußballerische Karriere begann 1972 im TuS Schwachhausen. Später kickte er noch für seinen jetzigen Verein in den Ü-Mannschaften. Nebenbei trainierte von Haacke diverse Kinder- und Erwachsenenteams. 1999 übernahm er mit der Abteilungsleitung des Post SV, dem heutigen BSC Hastedt, seine erste Funktionärsposition. Später wurde er Vorsitzender des Gesamtvereins und des des Nachfolgevereins BSC Hastedt. Dieses Amt hatte er bis 2015 inne. In den BFV kam von Haacke 2006 als beisitzender Richter im Sportgericht des Verbandes. Seit 2013 sitzt der gebürtige Bremer dem Verbandsausschuss für Recht und Satzung vor. Auch überregional ist die Expertise des Juristen gefragt. Im DFB ist von Haacke seit zehn Jahren als Jugend-Beisitzer im Sportgericht tätig. Der Norddeutsche Fußball-Verband hat von Haacke zudem in seine Satzungskommission berufen. Von Haacke ist verheiratet und hat einen Sohn.

Mit der Wahl von Haackes ist das BFV-Präsidium wieder komplett. Neben von Haacke gehören ihm Henry Bischoff (Vizepräsident und Schatzmeister), Holger Franz (Vizepräsident), Friedrich Norden (Vizepräsident) und Ulrike Geithe (Vizepräsidentin) an. Der nächste Ordentliche Verbandstag findet 2026 statt.

[bfv]