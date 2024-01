Online-Kondolenzbuch für Beckenbauer

Die Welt trauert um die deutsche Fußballlegende Franz Beckenbauer. Der "Kaiser" war am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorben. Nun haben alle die Möglichkeit, sich auf persönliche Art vom Weltmeisterspieler und -trainer zu verabschieden.

Der FC Bayern München hat ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, in das die Menschen bis zum 31. Januar persönliche Worte an Franz Beckenbauer richten können. Zudem liegen sowohl im Eingangsbereich der Geschäftsstelle des FC Bayern an der Säbener Straße in München sowie im FC Bayern Museum in der Allianz Arena in der "Hall of Fame" zwei weitere Kondolenzbücher aus.

Alle Botschaften an den "Kaiser" werden im Anschluss zu einer Gesamtausgabe zusammengefasst, um das Andenken der Menschen an Franz Beckenbauer zu erhalten.

[dfb]