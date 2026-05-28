WM-Test gegen Finnland in Mainz live im ZDF

Der WM-Auftakt rückt näher: Im letzten Spiel vor der Abreise in die USA trifft die deutsche Nationalmannschaft am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Mainz auf Finnland. Es ist der vorletzte Test für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, um sich für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada einzuspielen. DFB.de beantwortet die wichtigsten Fragen im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die ZDF überträgt das Spiel am Sonntag (ab 20.45 Uhr) live im Free-TV und im Stream auf zdf.de. Die Vorberichterstattung startet um 20.15 Uhr. Die Moderation übernimmt Katrin Müller-Hohenstein, als Experten stehen ihr Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp zur Seite. Kommentator des Spiels ist Oliver Schmidt.

Wo wird gespielt?

Das DFB-Team bestreitet ihr letztes Heimspiel vor der WM in der MEWA Arena in Mainz. Die Spielstätte des 1. FSV Mainz 05 umfasst 33.305 Plätze und ist schon ausverkauft.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sein 26 Spieler umfassendes Aufgebot, angeführt von Kapitän Joshua Kimmich vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München am vergangenen Donnerstag bekannt gegeben. Erfahrenster Spieler im deutschen Aufgebot neben Kimmich (108 Länderspiele) ist Rückkehrer Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 absolvierte sein bislang letztes von 124 Länderspielen im Viertelfinale der Heim-EM im Juli 2024 in Stuttgart gegen Spanien.

Wer pfeift das Finnland-Spiel?

Der Brasilianer Matheus Candançan leitet am Sonntag das Länderspiel gegen Finnland. Seine Assistenten sind Victor Imazu und Alex Ang Ribeiro, der Vierte Offizielle ist Paulo Zanovelli. Als Videoschiedsrichter ist Rodrigo D'Alonso Ferreira im Einsatz, ihm assistiert Rodrigo Guarizo Amaral.

In welchen Trikots wird gespielt?

Das letzte Heimländerspiel vor Beginn der Weltmeisterschaft bestreitet die Nationalmannschaft in Blau. Gegen Finnland trägt das DFB-Team in der ausverkauften Arena in Mainz am Sonntag die blauen Auswärtstrikots von adidas. Das Away Jersey feierte seine Premiere im März in Basel - mit Erfolg. Deutschland gewann gegen WM-Teilnehmer Schweiz spektakulär mit 4:3. Auch der zweite Auftritt in Blau glückte: In Stuttgart gewann das DFB-Team wenige Tage später mit 2:1 gegen WM-Teilnehmer Ghana. Gegen Finnland trägt Deutschland nun zum dritten Mal in Folge Blau. Hier gibt es das Away Jersey im offiziellen DFB-Fanshop.

Wie liefen die vergangenen deutschen Spiele?

Ihre ersten beiden Auftritte des Jahres 2026 gewann das DFB-Team. Zuerst gelang in einem torreichen Spiel gegen die Schweiz ein 4:3, dann ein 2:1 gegen Ghana. Davor hatte sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppensieger im letzten Spiel der Qualifikation gegen die Slowakei mit 6:0 für die Weltmeisterschaft 2026 qualifiziert.

Wie lief es bei Finnland?

Finnland verpasste als Dritter der Gruppe G mit zehn Punkten die Qualifikation für die WM 2026 hinter der Niederlande (20) und Polen (17) klar und kassierte zum Abschluss zuhause gar ein 0:1 gegen Malta. Im Jahr 2026 nahm die Mannschaft von Jacob Friis an der FIFA Series in Neuseeland teil, besiegte die Gastgeber 2:0 und spielte gegen die Kapverden 1:1. Das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Afrikanerinnen.

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Finnland aus?

Die Bilanz des deutschen Teams gegen Finnland ist klar positiv. 16 der bisherigen 23 Aufeinandertreffen entschied Deutschland für sich, spielte sechsmal unentschieden und verlor nur einmal. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im August 2017, damals trafen Max Meyer und Mesut Özil zum 2:0-Endstand. Damals standen von den aktuallen Nationalspielern schon Kimmich und Jonathan Tah auf dem Platz.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Stuttgart sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden. Auf fanfahrt.dfb.de bietet der DFB ein kostenloses Mitfahrportal für alle Fans an.