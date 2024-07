Öffentliches Training in Düsseldorf

Die Frauen-Nationalmannschaft hautnah erleben - das können Fans am heute (ab 16.30 Uhr), wenn die DFB-Frauen im im Paul-Janes-Stadion in Düsseldorf zur öffentlichen Trainingseinheit laden. Im Anschluss an das Training werden die Nationalspielerinnen Autogramm- und Selfiewünsche erfüllen. Die Teilnahme am öffentlichen Training ist kostenlos, erfordert allerdings Eintrittskarten, die noch online über das DFB-Ticketportal gebucht werden können. Die Plätze im Paul-Janes-Stadion sind begrenzt, bei der Ticketvergabe gilt das Prinzip "first come, first served". Für den Zutritt ins Stadion benötigt jede Person eine Karte, dies gilt auch für Babys und Kleinkinder. Es sind keine Taschen größer als im A4-Format erlaubt.

Das öffentliche Training von Bundestrainer Horst Hrubesch findet zu Beginn der Länderspielphase statt. Am Freitag (ab 18.15 Uhr) tritt das DFB-Team in der EM-Qualifikation in Island an. Am Dienstag, 16. Juli (ab 19 Uhr), steht dann für die bereits für die Europameisterschaft qualifizierte deutsche Mannschaft ein weiteres Highlight auf dem Programm: In Hannover empfängt die Frauen-Nationalmannschaft Österreich zum letzten Heimspiel vor den Olympischen Spielen. Es wird zudem das letzte Spiel für Bundestrainer Hrubesch vor heimischem Publikum sein. Karten sind im Ticketportal online verfügbar.