Debütantin Hoffmann: "Etwas ganz Besonderes"

Spektakulärer kann ein Länderspieldebüt kaum verlaufen. Giovanna Hoffmann hat beim 4:3 gegen England im Londoner Wembley-Stadion ihre Premiere im Trikot der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegeben und gab dabei unter anderem die Vorlage zum zwischenzeitlichen 3:0. Mit einem Tag Abstand sprach die 26 Jahre alte Stürmerin von RB Leipzig mit DFB.de über ihren Einstand.

DFB.de:Herzlichen Glückwunsch zum Länderspieldebüt, Giovanna Hoffmann! Wie war es, das erste Mal mit dem Adler auf der Brust aufzulaufen?

Giovanna Hoffmann: Ich habe gestern nach dem Spiel zu meinen Eltern gesagt, ich glaube, es ist das Besonderste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe – das war einfach richtig schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht.

DFB.de: In den ersten 45 Minuten sind fünf Tore gefallen. Wie haben Sie die verrückte erste Halbzeit erlebt?

Hoffmann: Wenn man im Spiel ist, macht man sich gar nicht mehr so viele Gedanken um alles, was drumherum ist. Aber dass wir dann schon nach relativ kurzer Zeit 3:0 geführt haben, war schon krass. Dann hatte ich einen kurzen Moment im Spiel, in dem ich das wahrgenommen habe - wir führen gerade 3:0 gegen England im Wembley-Stadion! Und dann kassieren wir natürlich zwei ungünstige Gegentore. Man will dann irgendwie versuchen, wieder Ruhe reinzubringen und auf jeden Fall mit einer Führung in die Halbzeit zu gehen.

DFB.de: Was ist Ihnen nach dem Spiel als erstes durch den Kopf geschossen?

Hoffmann: Da war einfach extrem viel Euphorie und ich habe mich super gefreut, dass wir als Team auch jetzt das erste Spiel mit Christian als Trainer gewonnen haben - und das mit 4:3 im Wembley. Das muss man sich erst mal bewusst machen.

DFB.de: Und wie haben Sie den Erfolg mit ein wenig Abstand heute Morgen wahrgenommen?

Hoffmann: Ähnlich wie gestern. Man denkt auch immer so ein bisschen über den Weg nach, der einen hierhingebracht hat. Ich wurde heute gefragt, wie ich mich fühle. Und ich habe geantwortet, dass ich heute vor vier Jahren meine Kreuzbandriss-Diagnose bekommen. Und jetzt sitze ich hier und bin immer noch dabei, meine ganzen Nachrichten zu beantworten, weil ich gestern mein Länderspieldebüt gemacht habe. Es ist einfach richtig, richtig schön!

DFB.de: Am Montag geht es gleich weiter in Duisburg gegen Australien. Was wird das für eine Partie?

Hoffmann: Wahrscheinlich wird es ein ähnlich schwieriger Gegner. Diesmal haben wir natürlich die Fans auf unserer Seite. Für uns geht es darum, dass wir in unsere Abläufe kommen, dass wir das, was wir uns vornehmen, umsetzen und dass wir mit Freude und Begeisterung Fußball spielen - genauso wie gestern auch.