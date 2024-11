Testspiel gegen Australien live und im Stream

Nächster Test nach dem erfolgreichen Auftakt gegen England: Im zweiten Spiel von Christian Wück als Bundestrainer trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft heute Vorabend (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg auf Australien. Es wird außerdem das Abschiedsspiel der langjährigen Kapitänin Alexandra Popp, zudem werden Merle Frohms und Marina Hegering verabschiedet. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

WO LÄUFT DAS SPIEL GEGEN AUSTRALIEN?

Ab 17.50 Uhr ist das ZDF auf Sendung und überträgt die Partie live aus Duisburg. Die Moderation übernimmt Sven Voss, Expertin wird Kathrin Lehmann sein. Zeitgleich wird in der ZDF-Mediathek ein Livestream angeboten.

WIE SIEHT DIE BILANZ GEGEN DIE MATILDAS AUS?

Das letzte Duell zwischen Deutschland und Australien, auch die "Matlidas" genannt, liegt noch nicht lange zurück. In der ersten Gruppenpartie der Olympischen Spiele gewann die DFB-Auswahl unter der Leitung von Horst Hrubesch 3:0. In Marseille schossen Marina Hegering, Lea Schüller und Jule Brand das deutsche Team zum ungefährdeten Erfolg.

Auch im historischen Vergleich hat Deutschland klar die Nase vorn. Von bisher sechs Partien gewann Deuschland vier. Einmal trennte man sich unentschieden, einmal gewannen die Matildas. Erstmals trafen Deutschland und Australien im Jahr 2000 aufeinander: Das Eröffnungsspiel der Olympischen Spiele gewann Deutschland damals ebenfalls 3:0.

WER STEHT IM KADER?

Der ursprünglich 22-köpfige Kader wurde erstmals von dem neuen Trainergespann aus Cheftrainer Christian Wück und den Assistenztrainerinnen Maren Meinert und Saskia Bartusiak zusammengestellt. Zum ersten Mal eingeladen wurden Giovanna Hoffmann von RB Leipzig, Lisanne Gräwe von Eintracht Frankfurt und Sophia Winkler von der SGS Essen. Zudem kehrten mit Linda Dallmann (FC Bayern München), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) vier Spielerinnen ins Aufgebot zurück. Däbritz reiste am Sonntag nach dem 4:3 gegen England in Wembley wegen einer muskulären Verletzung genau wie Sydney Lohmann (Kniebeschwerden) ab. Dafür wurde Lina Magull von Inter Mailand nachnominiert.

WAS SONST NOCH ZU SAGEN WÄRE...

Alexandra Popp sagt heute "Tschüss" und wird im Rahmen des Spiels in Duisburg ihr letztes Länderspiel bestreiten. Auch Marina Hegering und Merle Frohms, die nach Olympia ihr Karriereende in der Nationalmannschaft bekanntgaben, werden offiziell verabschiedet.

Alexandra Popp wird bei ihrer Abschiedsvorstellung gegen Australien in Duisburg einen kürzeren Einsatz erhalten. Die 33-Jährige soll in ihrem 145. und letzten Länderspiel als Kapitänin beginnen, kündigte Bundestrainer Christian Wück nach seinem Traumdebüt in Wembley (4:3) an, "aber keine Halbzeit spielen, das ist auch so mit ihr abgesprochen."

Er gebe Popp die Minuten "sehr gerne", damit die langjährige Spielführerin im Heimspiel nach der Auswechslung "gebührend" verabschiedet werde. Für ihn selbst und für sein verjüngtes Team aber gelte die Begegnung "als Testspiel, um die nächste Entwicklung zu machen, weil wir nicht viele Spiele haben bis zur EM."

Wer nach Popp Kapitänin wird, hat Wück noch nicht final bestimmt. Er will in den vier verbleibenden Testspielen des Jahres seine Mannschaft und seinen Spielstil finden. Dazu gehört auch die Kernrolle der Kapitänin. Gegen England hat Giulia Gwinn die Binde getragen. Final will Wück sich "noch nicht festlegen, aber wir wollen uns einen Überblick über das Mannschaftsgefüge verschaffen, die Strukturen verstehen und schauen, wer dazu in der Lage ist."

WAS BRINGT DAS JAHR 2024 NOCH?

Am 29. November (ab 20 Uhr, live im ZDF-Livestream) trifft die DFB-Auswahl im Züricher Stadion Letzigrund auf die Schweiz; Tickets gibts ab dem 1. November. Drei Tage später, am 2. Dezember (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), steht das letzte Länderspiel des Jahres auf dem Programm. Im Bochumer Vonovia Ruhrstadion empfängt das DFB-Team Italien. Seit Dienstag gibt es Eintrittskarten für das Spiel im im DFB-Ticketportal. Das Highlight des neuen Jahres 2025 wird die Europameisterschaft in der Schweiz sein, die vom 2. bis 27. Juli ausgetragen wird. Deutschland ist bereits für das Turnier qualifiziert.