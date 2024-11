Däbritz und Lohmann reisen ab, Magull nachnominiert

Die Nationalspielerinnen Sara Däbritz (Olympique Lyon) und Sydney Lohmann (FC Bayern München) werden heute vorzeitig von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abreisen. Däbritz fällt aufgrund einer muskulären Verletzung aus. Lohmann reist wegen Kniebeschwerden ab. Damit stehen beide Spielerinnen nicht für das Länderspiel am Montag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg gegen Australien zur Verfügung.

Bundestrainer Christian Wück hat Lina Magull von Inter Mailand nachnominiert. Sie wird morgen Vormittag in Düsseldorf zum Team dazustoßen.

Laura Freigang, die am Dienstag aufgrund einer Erkältung vom DFB-Team abgereist war, klagen nach wie vor Erkältungssymptome, weshalb sie für diesen Lehrgang nicht in den Kader zurückkehren wird.