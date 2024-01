Neuendorf zum Tod von Kay Bernstein

Am Dienstag hat Hertha BSC die Nachricht vom überraschenden Tod seines Präsidenten Kay Bernstein erreicht. DFB-Präsident Bernd Neuendorf spricht im Namen des gesamten Deutschen Fußball-Bundes sein Beileid aus.

"Die schreckliche Nachricht vom plötzlichen und viel zu frühen Tod Kay Bernsteins hat uns tief bestürzt. Wir trauern gemeinsam mit der Hertha-Familie um ihren Präsidenten, vor allem aber um den Menschen Kay Bernstein. Einen leidenschaftlichen und engagierten Anhänger und Verfechter des Fußballs. Er wird uns fehlen. So wie für ihn ein Leben ohne Hertha BSC nicht denkbar war, so schwer fällt es im Moment, sich Hertha BSC ohne Kay Bernstein vorzustellen. Als Fan, als ehemaliger Ultra, der das Amt des Präsidenten eines Profivereins übernahm, hat er Geschichte geschrieben. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, seiner Partnerin und seiner kleinen Tochter sowie allen Menschen, die ihm nahestanden."