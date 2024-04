Neid, Künzer und Co.: Das sind die BNG2027-Botschafter*innen

Weniger als einen Monat vor der Abstimmung des FIFA-Kongresses über den Gastgeber der FIFA Frauen-WM 2027 gibt BNG2027 - die gemeinsame Bewerbung von Belgien, den Niederlanden und Deutschland - den offiziellen Botschafter*innenkader bekannt.

Das Team besteht aus einer Reihe von starken Persönlichkeiten des belgischen, niederländischen und deutschen Fußballs, die im Vorfeld der WM-Vergabe auf dem FIFA-Kongress am 17. Mai in Bangkok eine führende Rolle spielen werden. Dabei soll die Vision hinter der Bewerbung sowie ihre Stärken und Vorzüge für alle sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig werben weitere Repräsentant*innen der Drei-Länder-Bewerbung weiterhin um Unterstützung für BNG2027.

Die Auswahl der BotschafterInnen ist wohl überlegt und verleiht BNG2027 eine authentische "Fußballstimme". Die vollständige Liste der BNG2027-Botschafter umfasst:

"Das volle Potenzial des Frauenfußballs freisetzen"

Die Botschafter*innen haben entweder erfolgreiche Karrieren von der Basis bis zur Elite des Spitzensports durchlaufen oder spielen aktuell noch. Das versetzt sie in die Lage, die Vision von BNG2027 zu verdeutlichen, sprich: die Kraft einer FIFA-WM zu nutzen, um die nächste Generation von Spielerinnen für den Fußball zu gewinnen und die FIFA bei ihren Zielen für die Entwicklung des Frauenfußballs weltweit zu unterstützen. Die Sichtbarkeit, Reichweite und Strahlkraft der Botschafter*innen sind von großem Wert in dem Bemühen, allen FIFA-Mitgliedsverbänden zu demonstrieren, welchen Mehrwert und welche Vorzüge BNG2027 bieten kann.

Die BNG2027-Botschafter*innen äußerten sich zu ihrer Ernennung wie folgt: "Es ehrt uns ungemein, als Botschafter*innen für BNG2027 zu fungieren und die Bewerbung zu unterstützen. Da wir selbst als Spieler*innen unsere Länder auf internationaler Ebene mit Erfolg vertreten haben und teilweise auch noch aktiv vertreten, wissen wir, was eine FIFA Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land bedeuten würde. Doch wichtiger noch als nationale Vorteile ist es uns, für eine Bewerbung zu sprechen, die die Entwicklung des Frauenfußballs überall in der Welt zu einem ganz zentralen Pfeiler macht. Wir sind überzeugt, dass eine erfolgreiche BNG2027-Bewerbung das Versprechen einlösen wird, mit BREAKING NEW GROUND die ehrgeizige Vision der FIFA zu unterstützen und das volle Potenzial des Frauenfußballs freizusetzen. In den kommenden Wochen werden wir alles tun, um die Bewerbung mit aller Kraft zu unterstützen."

Das sind die BNG2027-Botschafter*innen

- Tessa Wullaert, (RBFA)

Tessa Wullaert ist mit 82 Toren die derzeitige Rekordtorschützin der belgischen Frauen-Nationalmannschaft. Sie ist vierfache Gewinnerin des Goldenen Schuhs und hat mehrere Preise in Belgien, Deutschland und England gewonnen.

- Janice Cayman, (RBFA)

Janice Cayman ist mit 147 Länderspielen die aktuelle Rekordnationalspielerin der belgischen Frauen-Nationalmannschaft. Sie ist zweimalige Gewinnerin des Goldenen Schuhs und gewann mit Olympique Lyonnais zweimal die UEFA Women's Champions League.

- Justine Vanhaevermaet, (RBFA)

Justine Vanhaevermaet spielt seit 2013 für die belgischen Red Flames. Sie spielt derzeit in der Barclays Women's Super League und nahm an zwei UEFA Women's EUROs teil.

- Sari van Veenendaal, (KNVB)

Die aktuelle Frauenfußball-Beraterin des KNVB. Erfolge als Spielerin: 91 Länderspiele zwischen 2011 und 2022. Gewinnerin der Frauen-Eredivisie 2010/11, Gewinnerin der Frauen-Europameisterschaft 2017, Gewinnerin des Goldenen Handschuhs bei der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft 2019, Gewinnerin der IFFHS World's Best Woman Goalkeeper 2019 und Gewinnerin der FA Women's Super League 2018/19.

- Nigel de Jong, (KNVB)

Der derzeitige technische Direktor des KNVB (seit 2023). Erfolge als Spieler: 81 Länderspiele zwischen 2004 und 2015, wobei er ein Tor erzielte. FA-Cup-Sieger 2010/2011, FA Community Shield-Sieger 2012 und Premier-League-Sieger 2011/12 mit Manchester City.

- Silvia Neid, (DFB)

Erfolge als Trainerin: u.a. Weltmeisterin 2007, Europameisterin 2009, 2013, Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2016, FIFA-Welttrainerin des Jahres 2010, 2013, 2016

- Nia Künzer, (DFB)

DFB-Sportdirektorin für Frauenfußball (seit 2024), Erfolge als Spielerin: u.a. Weltmeisterin 2003 (Torschützin des Golden Goals im Finale gegen Schweden), siebenfache deutsche Meisterin, siebenfache DFB-Pokalsiegerin, dreifache UEFA-Cup-Siegerin

