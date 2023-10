Nächster Sieg dank Doppelpacker Bischof

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat ihr zweites Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde gewonnen. Im Duell gegen Nordmazedonien setzte sich die Mannschaft von Trainer Christian Wörns im polnischen Bydgoszcz mit 3:1 (0:0) durch.

Torlos ging es für die beiden Mannschaften vor 200 Zuschauern in die Kabine. Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf: Dzenan Pejcinovic traf zur Führung für die DFB-Elf (57.), jedoch konnte Nordmazedonien nur wenige Minuten später zum 1:1 ausgleichen (63.). Anschließend sorgte Tom Bischof für die Entscheidung zugunsten der U 19. Mit einem Doppelpack (67., 75.) führte der Kapitän seine Mannschaft zum Sieg. Rafael Lubach traf zudem in der 49. Minute Aluminium.

"Es war ein richtiger Arbeitssieg für uns"

"Der Sieg heute war eine schwere Geburt, es war ein richtiger Arbeitssieg für uns", so Wörns. "Nordmazedonien hat sehr tief gestanden, und wir haben über weite Strecken keine Lösungen gefunden. Die wenigen Chancen, die wir uns erspielt haben, haben wir nicht reingemacht, und dann entwickelt sich ein Spiel in diese Richtung. In der Halbzeit haben wir umgestellt und hatten so offensiv mehr Spieler im Zentrum, damit ist unser Gegner nicht klargekommen. Das war sehr gut, ärgerlich war nur, dass wir Nordmazedonien durch einen Fehler im Spielaufbau ein Tor schenken."

Ein Extralob verteilte der Coach an den doppelten Torschützen Bischof: "Tom war heute super im Spiel drin. Er hat die Partie durch die Freistoßvorlage zum 1:0 und seinen zwei Toren für uns entschieden. Er war heute der überragende Spieler auf dem Platz."

Abschließendes Gruppenspiel am Dienstag gegen Polen

Bereits am Dienstag (ab 15.30 Uhr) steht für die U 19-Junioren das nächste Gruppenspiel an: Erneut in Bydogoszcz geht es gegen den Gastgeber Polen. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden wäre Deutschland der erste Platz in der Gruppe D nicht mehr zu nehmen. Zum Auftakt gewann die DFB-Elf eindrucksvoll 6:0 gegen Kasachstan.

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die UEFA U 19-EURO 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2025.

[dfb]