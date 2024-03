Remis im letzten Duell: In Amsterdam spielen Musiala (2.v.r.) und Co. 1:1 gegen Oranje

Nachbarschaftsduell gegen Niederlande live im TV und Stream

Am Dienstag steht für die deutsche Nationalmannschaft der zweite EM-Test im Rahmen der Länderspielmaßnahme an. Gegner ist der Erzrivale Niederlande, Anstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist um 20.45 Uhr. Welcher TV-Sender das 46. Duell der beiden benachbarten Nationen überträgt, wer in der Bilanz besser dasteht und wie die aktuelle Situation rund um das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist, beantwortet DFB.de in einem FAQ.

Welcher Sender zeigt das Länderspiel in Frankreich live?

Das erste Heimspiel des Jahres 2024 am Dienstag läuft live bei RTL. Die Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr, Anstoß im Deutsche Bank Park ist um 20.45 Uhr. Parallel zur Ausstrahlung im Free-TV gibt es den EM-Test auch im RTL-Livestream auf RTL+.

Wie sieht der direkte Vergleich aus?

46-mal kreuzten sich die Wege der beiden Nachbarländer auf dem Fußballplatz seit der Premiere 1910. Deutschland hat mit 16 Siegen, 17 Unentschieden und zwölf Niederlagen die Nase vorn. Auch in Heimspielen spricht die Bilanz knapp für das deutsche Team: Es gab sieben Siege und neun Remis bei sechs Niederlagen. Der letzte Vergleich ist fast auf den Tag genau zwei Jahre her: Am 29. März 2022 trennten sich die Erzrivalen in Amsterdam nach Toren von Thomas Müller und Steven Bergwijn 1:1.

Insgesamt gab es in keinem der vergangenen vier Vergleiche einen Heimsieg. Der letzte deutsche Erfolg vor heimischem Publikum datiert aus dem Jahr 2011. Damals sorgten Thomas Müller, Miroslav Klose und Mesut Özil am 15. November in Hamburg für ein 3:0.

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Julian Nagelsmann nominierte ursprünglich 26 Spieler für seinen Kader. Der Bundestrainer berief dabei mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt, Deniz Undav (alle VfB Stuttgart) und Maximilian Beier (TSG Hoffenheim) vier Spieler, die zum ersten Mal im Kreis der Nationalmannschaft dabei sind - bis auf Beier debütierten alle beim 2:0 in Lyon gegen Frankreich. Die ebenfalls erstmals nominierten Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) und Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim) mussten aus gesundheitlichen Gründen ebenso wie Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München) passen, so dass aktuell 23 Spieler im Aufgebot stehen.

Dorthin kehrten Weltmeister Toni Kroos (Real Madrid) sowie Chris Führich (VfB Stuttgart), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham) und Jamal Musiala (FC Bayern München), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kader der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück.

Wie lief der Start der DFB-Auswahl ins Jahr der Heim-EM?

Im ersten Länderspiel des EM-Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die DFB-Auswahl fuhr am Samstag in Lyon vor 56.000 Zuschauer*innen im ausverkauften Groupama Stadium gegen Vizeweltmeister Frankreich einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg ein. In beiden Hälften erwischte die deutsche Auswahl den besseren Start, schon nach acht Sekunden erzielte Florian Wirtz mit dem schnellsten Tor der deutschen Länderspielgeschichte die Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Kai Havertz (49.) dann zum 2:0 - es war gleichzeitig der Endstand.

In welchen Trikots laufen die Deutschen gegen Oranje auf?

Die deutschen Nationalspieler tragen gegen die Niederlande das neue Auswärtstrikot. Fans können das moderne Jersey, das erstmal in pink-lilafarbenen Tönen entworfen wurde, im DFB-Fanshop erwerben.

Was sonst noch zu sagen wäre...

Es ist das 26. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt, 16 wurden davon gewonnen, sechsmal gab es ein Unentschieden, drei Partien gingen verloren. Beim letzten Auftritt am Main gelang am 19. November 2019 im Rahmen der EM-Qualifikation ein 6:1 gegen Nordirland.

Die niederländische Nationalmannschaft hat sich für die EURO 2024 in Deutschland qualifiziert und trifft dort in Vorrundengruppe D auf Frankreich, Österreich und den Sieger des Playoffpfads A.

Bondscoach Ronald Koeman nominierte für seinen 26-köpfigen Kader auch die fünf Bundesligalegionäre Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Xavi Simons (RB Leipzig) und Wout Weghorst (TSG Hoffenheim). Angeführt wird die Elftal von Kapitän Virgil van Dijk (FC Liverpool). Nach längeren Abwesenheiten kehren Torhüter Marco Bizot, Memphis Depay und Georginio Wijnaldum zurück in die Oranje-Auswahl.

[dfb]