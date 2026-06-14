Nagelsmann: "Du musst erstmal sieben Tore machen"

Mit einem überzeugenden 7:1 (3:1) in Houston gegen WM-Neuling Curacao ist die deutsche Nationalmannschaft in die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko gestartet. Mit Toren von Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown, Undav und Havertz, der doppelt traf, hat sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann eine gute Ausgangssituation in der Gruppe E erarbeitet. Nach dem Spiel hat DFB.de die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Julian Nagelsmann: Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut. Wir waren heute sehr favorisiert, aber Curacao hat besser gespielt, als es alle erwartet haben. Sie haben auch anders gespielt, als in den ganzen Spielen zuvor. Wir bekommen aus der ersten Aktion den Ausgleich und mussten uns erstmal kurz sammeln. Es sind ja viele Newcomer dabei. Du musst dann erstmal sieben Tore machen. Es waren gute Dinge dabei, aber auch Dinge, die wir analysieren können.

Manuel Neuer: Das Fazit ist sehr positiv. Es war wichtig, dass wir gut gestartet sind und viel Spielfreude an den Tag gelegt haben. Die Einwechselspieler haben viel neue Energie auf den Platz gebracht. Ich habe jeden Tag auf diesen Tag heute gewartet und wollte unbedingt spielen. Es hat sich gut angefühlt, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Wenn der Schuss nicht abgefälscht wird, hab' ich ihn, aber die Distanz war zu nah, um zu reagieren. Ich hätte ihn gerne gehalten.

Felix Nmecha: Ich realisiere erst jetzt, was passiert ist und freue mich einfach. Es ist schon ein sehr besonderer Moment für mich und die Familie, aber auch für die Mannschaft. Das Ergebnis kann man definitiv mitnehmen. Jetzt müssen wir von Spiel für Spiel weitermachen.

Kai Havertz: Verbesserungspotential ist immer da, aber es war ein top Ergebnis und ein super Spiel. Daraus sollten wir viel Energie ziehen.

Nathaniel Brown: Es ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da und das ist unglaublich. Wir wollen jetzt weiterarbeiten. Wir sind sehr zufrieden, das eine Gegentor war unnötig, aber es hat gutgetan und als wir dann aufgewacht sind, haben wir aufgedreht. Es tut uns gut, dass wir so viele Tore geschossen haben. Jetzt müssen wir weiter an unseren Fehlern arbeiten.

Dick Advocaat (Nationalspieler Curacao): Wir haben höher verloren, als wir es erwartet haben, aber wir wissen, wie gut die Deutschen sind. Heute war Deutschland zu stark. Nur mit Verteidigen verlierst du auf jeden Fall, also haben wir versucht etwas offensiver zu spielen, aber es hat nicht an allen Fronten geklappt. Deutschland hatte sechs Angreifer im Team, das war für uns zu viel. Für das Land war es ein unfassbarer Moment, wir sind ein kleines Nest im Vergleich mit Deutschland und den anderen Gegnern.