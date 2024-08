Nach Heim-EM: Nagelsmann beruft einen Neuen und zwei Rückkehrer

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat am heutigen Donnerstag seinen Kader für die ersten Länderspiele nach der Heim-Europameisterschaft nominiert. Für die beiden Partien zum Start in die neue Saison der UEFA Nations League gegen Ungarn und die Niederlande berief Nagelsmann im Vergleich zum finalen EM-Kader einen Neuen und zwei Rückkehrer in sein insgesamt 23 Mann starkes Aufgebot.

Neu im Kader der deutschen Nationalmannschaft ist der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler Angelo Stiller vom deutschen Vizemeister VfB Stuttgart. Außerdem kehrt sein Teamkollege Alexander Nübel zurück ins Aufgebot. Der Torhüter des VfB Stuttgart war bereits im Mai von Nagelsmann in den vorläufigen EM-Kader berufen worden. Ebenso wie Aleksandar Pavlović vom FC Bayern München, der im EM-Vorbereitungsspiel gegen die Ukraine sein Debüt im Nationaltrikot gefeiert hatte, dann aber krankheitsbedingt auf die EURO verzichten musste.

Zeit zur Regeneration: Rüdiger nicht dabei

Neben den im Anschluss an die Europameisterschaft aus der Nationalmannschaft zurückgetretenen Weltmeistern Toni Kroos, Thomas Müller und Manuel Neuer sowie Kapitän Ilkay Gündogan fehlt aus dem EM-Kader im Aufgebot für Ungarn und die Niederlande auch Antonio Rüdiger von Real Madrid, der nach einem intensiven Sommer in Absprache mit dem Bundestrainer im September nicht nominiert und die Zeit zur Regeneration nutzen wird.

Julian Nagelsmann sagt: "Generell waren wir sehr zufrieden, wie jeder einzelne Spieler bei der EM seine Rolle ausgefüllt hat. Deshalb möchten wir jetzt in den ersten Spielen nach dem Turnier dem EM-Kader die Chance geben, sich wieder zu präsentieren. Als einziger Neuer ist Angelo Stiller dabei, der in Stuttgart schon in der vergangenen Saison und auch jetzt wieder sehr gute Leistungen gezeigt hat. Im Mittelfeld müssen wir mit Ilkay Gündogan und Toni Kroos ja gleich zwei Spieler ersetzen, die zurückgetreten sind. Das sind für den Moment insgesamt genügend Veränderungen in der Nationalmannschaft."

Das DFB-Team kommt von Montag an wie schon während der Heim-EM im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach zusammen. Am 7. September (ab 20.45, live im ZDF) startet Deutschland gegen Ungarn in die neue Saison der UEFA Nations League. Für die Partie in Düsseldorf gibt es noch Karten im DFB-Ticketportal. Am 10. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) trifft Deutschland dann in Amsterdam auf EM-Halbfinalist Niederlande.

