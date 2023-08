Mit Groß und sechs Rückkehrern gegen Japan und Frankreich

Zum Start in die EM-Saison hat Bundestrainer Hansi Flick einen Neuen und sechs Rückkehrer in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Spiele gegen Japan und Vizeweltmeister Frankreich berufen. Neu dabei ist Pascal Groß vom englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.

Zudem kehren Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Niklas Süle und Felix Nmecha (beide Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Kevin Schade (FC Brentford) und Serge Gnabry (Bayern München), die zuletzt aus unterschiedlichen Gründen im Kreis der Nationalmannschaft gefehlt hatten, zurück in das insgesamt 24 Spieler starke Aufgebot. Von Montag an kommt das DFB-Team im Mannschaftsquartier in Wolfsburg zusammen.

Dort startet die deutsche Nationalmannschaft am Samstag, 9. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL), in der Volkswagen Arena gegen den viermaligen Asienmeister Japan in die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2024 in Deutschland. Am Dienstag, 12. September (ab 21 Uhr, live in der ARD), steigt in Dortmund das Nachbarschaftsduell mit dem zweimaligen Weltmeister Frankreich.

[dfb]