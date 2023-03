Melanie Leupolz kehrt in Kader zurück

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihren 29 Spielerinnen umfassenden Kader für die Länderspiele am 7. April (ab 20 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de) in Sittard gegen die Niederlande und am 11. April (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Nürnberg gegen Brasilien berufen. Melanie Leupolz kehrt nach ihrer Schwangerschaft zurück in die Frauen-Nationalmannschaft. Ihr letztes von 75 Länderspielen hatte die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea im November 2021 gegen Portugal absolviert. Dzsenifer Marozsán, die vor rund zwei Wochen ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgab, zählt ebenfalls zum DFB-Aufgebot. Sie soll beim Länderspiel im Nürnberger Max-Morlock-Stadion zum 112. und damit letzten Mal im DFB-Trikot zum Einsatz kommen.

Zudem wurde nach längerer Zeit Verteidigerin Sarai Linder von der TSG Hoffenheim nominiert. Das Trainer*innenteam geht außerdem mit vier Torhüterinnen in die beiden Länderspiele. Neben Merle Frohms (VfL Wolfsburg) und Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) kehren die Torhüterinnen Maria Luisa Grohs (FC Bayern München) und Stina Johannes (Eintracht Frankfurt) ins Aufgebot zurück.

MVT: "Wichtige Erkenntnisse für die weitere WM-Vorbereitung"

Martina Voss-Tecklenburg sagt: "Wir möchten viele Spielerinnen in diesen Partien gegen zwei Topgegner sehen. Ich freue mich, dass Melanie Leupolz nach ihrer Schwangerschaft in unseren Nationalmannschaftskreis zurückkehrt. Dafür hat sie hart gearbeitet und sich diese Nominierung daher redlich verdient. Auch wollen wir es weiterhin jungen Torhüterinnen ermöglichen, sich bei uns zu zeigen. Wir freuen uns, mit den Niederlanden und Brasilien auf zwei absolute Topmannschaften zu treffen. Die Spiele werden uns wichtige Erkenntnisse für die weitere WM-Vorbereitung liefern."

Verletzungsbedingt verzichten muss die Bundestrainerin auf Linda Dallmann (FC Bayern München/Syndesmosebandriss) und Giulia Gwinn (FC Bayern München/Reha nach Kreuzbandriss).

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft traf zuletzt 2017 in Sandhausen auf Brasilien. Für die Wiederauflage in Nürnberg sind bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft. Eintrittskarten sind weiterhin im DFB-Ticketportal erhältlich.

[sal]