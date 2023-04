Meikel Schönweitz verlässt den DFB

Meikel Schönweitz, der Cheftrainer der U-Nationalmannschaften des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wechselt zum 15. Mai zum 1. FSV Mainz 05. Nach neun Jahren beim Verband, in denen der 43-Jährige zunächst als U 16-Trainer mit ersten koordinativen Aufgaben und seit Dezember 2018 als Cheftrainer für das komplette "Team DFB" der U-Trainer zuständig war, kehrt Schönweitz nach Mainz zurück. Beim Bundesligisten arbeitete er bereits von 2010 bis 2014 und übernimmt nun den neuen Posten "Direktor Fußball-Entwicklung".

Meikel Schönweitz sagt: "In den vergangenen neun Jahren beim DFB habe ich viel gelernt, meinen Horizont auf fachlicher und menschlicher Ebene erweitert und tiefe Einblicke in das Fußballsystem gewonnen. Es war nicht immer einfach, die verschiedenen Interessen in diesem komplexen Feld von Verbänden, Vereinen und externen Einflussfaktoren auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, dennoch ist uns das auf vielen Ebenen gelungen. Wir haben sehr viele Projekte angestoßen, die U-Nationalmannschaften und ihr Trainerteam neu aufgestellt, eine DNA entwickelt und so eine Basis geschaffen, von der ausgehend wir die Herausforderungen des deutschen Fußballs bewältigen können."

Chatzialexiou: "Meikel hat tiefe Spuren hinterlassen"

Zum Wechsel von Meikel Schönweitz sagt Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften: "Meikel hat tiefe Spuren im DFB hinterlassen. Mit seinem hohen Anspruch an sich und seine Kolleg*innen, seiner hohen Fachkompetenz sowie seiner ausgeprägten Akribie hat er wichtige Weichen für die Nachwuchsarbeit im DFB und ganz Deutschland gestellt. Gemeinsam mit ihm konnten wir die Trainerteams neu zusammenstellen, wir haben den Drei-Jahres-Zyklus eingeführt, die sportliche Philosophie für unsere U-Teams weiterentwickelt und das Projekt Zukunft konzipiert. Darüber hinaus hat Meikel mit seinem Wirken einen wertvollen Beitrag zur individuellen Entwicklung vieler unserer größten Talente geleistet."

Mit Blick voraus ergänzt Chatzialexiou: "Für Meikels neue berufliche Herausforderung wünschen wir ihm nur das Beste und freuen uns, künftig in neuer Konstellation weiterhin vertrauensvoll mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Wir werden nicht nur beruflich, sondern auch freundschaftlich verbunden bleiben."

Fußball-Lehrer Schönweitz erklärt: "Es war stets eine Ehre für mich, mein Land vertreten zu dürfen. Ich erinnere mich an viele tolle Momente - mit dem U 21-Europameistertitel 2021 als Krönung. Mein Dank gilt vor allem Hansi Flick, der mich damals zum DFB gelotst hat. Auch Horst Hrubesch, dessen Aufgaben ich übernehmen durfte und den ich heute noch als Ziehvater bezeichnen darf, möchte ich danken. Ebenso Joti Chatzialexiou und Kai Krüger für die stets sehr vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Für mich persönlich hat sich eine neue Perspektive in einem tollen Verein aufgetan. Ich freue mich, diese neue Herausforderung jetzt anzugehen."

[jf]