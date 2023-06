Maskottchen für UEFA EURO 2024 vorgestellt

Knapp ein Jahr vor Beginn der UEFA EURO 2024 in Deutschland ist heute das Maskottchen des Turniers präsentiert worden. Es erschien zunächst als Überraschungsgast in einer Grundschule in Gelsenkirchen, bevor es die Gesamtschule Berger Feld, eine DFB-Eliteschule des Fußballs, besuchte. Heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) wird es den Zuschauer*innen vor Beginn des Länderspiels zwischen Deutschland und Kolumbien in der Arena AufSchalke präsentiert.

Das Maskottchen zollt dem beliebten Teddybären Tribut, der mutmaßlich Anfang des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt in Deutschland erblickte. In den kommenden zwei Wochen können Kinder, die am Schulfußballprogramm der UEFA teilnehmen, sowie Fans auf uefa.com über den Namen des Maskottchens abstimmen. Die Namensvorschläge sind alle an das Wort "Bär" angelehnt: Albärt, Bärnardo, Bärnheart, und Herzi von Bär.

Maskottchen soll Kinder zu mehr Bewegung anregen

Das Maskottchen soll verschiedene Initiativen und Partnerschaften unterstützen und zudem Kinder in ganz Europa anregen, sich mehr zu bewegen und für den Fußball und seine Werte zu begeistern. Es startet seine #BewegtEuch-Reise in Schulen in ganz Europa und wird die Schülerinnen und Schüler auffordern, ihm Leben einzuhauchen, indem sie ihm verschiedene Bewegungen vormachen. Die Kinder bekommen die Möglichkeit, ihre eigenen Fußballtricks und Freudentänze zu entwickeln, die als Vorlage für innovative Bewegungsanimationen des Maskottchens für das Turnier dienen.

Zusammen mit verschiedenen europäischen Influencer*-innen wird das Maskottchen auch Teil einer Schulungsreihe in den sozialen Medien zu Themen wie Training, Ernährung und Wohlbefinden sein. Die Inhalte werden auch auf verschiedenen Social-Media-Plattformen verfügbar gemacht, während Schulen zusätzliches Material erhalten, mit dem sie das Thema UEFA EURO 2024 lehrplanübergreifend in den Unterricht einbinden können.

Die Botschaft der Kampagne wird auch in der Welt der "Piñata Smashlings" auf Roblox aufgenommen und bedeutet eine spannende Zusammenarbeit mit Toikido, einem Londoner Unternehmen aus der Unterhaltungsbranche. In diesem Spiel lebt das Maskottchen der UEFA EURO 2024 auf der "Football Island", auf der es zahlreiche Herausforderungen und Aufgaben gibt, die im Team zu bewältigen sind und Talent zur Problemlösung erfordern.

"Fußball vereint und schafft ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl"

Philipp Lahm, Turnierdirektor der UEFA EURO 2024 und ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, sagte: "Fußball vermittelt einerseits eine unglaubliche Kraft, die zu Teamwork, Durchhaltevermögen und einem gesunden, aktiven Lebensstil anregt, und macht andererseits Spaß. Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt. Vor allem in der digitalen Welt von heute ist es wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie viel Zeit verbringen, und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Und genau darum geht es beim Fußball – es geht um Bewegung und die Aufregung, auf dem Platz zu stehen, um Teamgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Und es geht um den Spaß daran, besser zu werden und kreativer mit dem Ball umzugehen. All das wird das Maskottchen des Turniers fördern."

Celia Šašić, Turnierbotschafterin der UEFA EURO 2024 und DFB-Vizepräsidentin, fügte hinzu: "Fußball vereint und schafft ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Man kann die Grundlagen für Bewegung, Spielwitz und Teamgeist nicht früh genug schaffen. Es ist fantastisch zu sehen, wie die UEFA die nächste Generation motiviert, Selbstvertrauen aufzubauen, einen aktiven Lebensstil zu führen und die Bedeutung von Teamgeist zu erkennen. All das sind wichtige Lektionen für das Leben, welche die Zukunft unserer Kinder mitgestalten. Das Maskottchen wird diese starke Botschaft senden."

Im Laufe des kommenden Jahres wird das Maskottchen die Austragungsstädte besuchen, während die wesentlichen Aktivitäten der Kampagne Anfang 2024 starten. Im Vorfeld der 17. Ausgabe der Europameisterschaft im Sommer 2024 wird die Kampagne #BewegtEuch zusammen mit dem Maskottchen in ganz Deutschland und europaweit zu sehen sein.

[dfb]