Manuel Neuer vorzeitig abgereist

Manuel Neuer ist vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abgereist und fällt für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Vizeweltmeister Frankreich und die Niederlande aus. Der Torwart vom FC Bayern München und Weltmeister von 2014 hat das Teamquartier in Gravenbruch bei Frankfurt am heutigen Mittwoch wegen eines Muskelfaserrisses im linken Adduktor verlassen. Die Verletzung hatte er sich am Vormittag im Training zugezogen.

Am Freitag reist das DFB-Team zum ersten Länderspiel des Jahres nach Lyon und trifft dort am Samstag (ab 21 Uhr, live im ZDF) auf den zweimaligen Weltmeister Frankreich. Am kommenden Dienstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) spielt die Nationalmannschaft in Frankfurt gegen die Niederlande.