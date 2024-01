Mainz im Halbfinale gegen Hoffenheim

Die beiden Halbfinalpartien im DFB-Pokal der Junioren stehen fest: Vorjahresfinalist FC Schalke 04 bekommt es in der Runde der letzten Vier mit Rekordpokalsieger SC Freiburg zu tun. Meister 1. FSV Mainz 05 trifft im Süd/Südwestduell auf die TSG Hoffenheim. vorgenommen wurde.

"Losfee" Christian Wück, Weltmeister-Trainer der deutschen U 17, ermittelte die Paarungen, Ziehungsleiter im DFB-Campus in Frankfurt war Holger Bellinghoff. Die Halbfinalspiele werden am 16. März ausgetragen, das Finale steigt am 24. Mai 2024 - also einen Tag vor dem DFB-Pokalendspiel der Männer.

[dfb]