Live bei Sky: Lotzen lost Halbfinale aus

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Frauen wird am Dienstag, 5. März, im Anschluss an das Viertelfinalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem VfL Wolfsburg (ab 18.30 Uhr) live auf Sky ausgelost. Ex-Nationalspielerin Lena Lotzen, Assistenztrainerin der U 17-Juniorinnen, fungiert dabei als Losfee, Ziehungsleiterin ist Melanie Behringer, Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen. Sollte eines der zeitgleichen Viertelfinalspiele in die Verlängerung gehen, verzögert sich die Auslosung bis zum Ende aller Partien.

Die Halbfinalspiele werden am 30. und 31. März ausgetragen, das große Finale findet am 9. Mai im Rhein-Energie-Stadion in Köln statt.