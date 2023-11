Ligaweite Gedenkminute für Agyemang Diawusie

Die 3. Liga trägt nach dem Tod von Agyemang Diawusie gemeinsam Trauer. In Abstimmung mit seinem Klub SSV Jahn Regensburg und den Angehörigen des verstorbenen Spielers ist in den Partien des anstehenden 17. Spieltags der 3. Liga eine Gedenkminute vor dem Anpfiff geplant. Zudem empfiehlt der DFB den Mannschaften, am Wochenende mit Trauerflor aufzulaufen. Die gesamte Liga ist in Gedanken bei Diawusies Hinterbliebenen, Freunden, Mitspielern und Trainern.

Der ehemalige U 19-Nationalspieler Deutschlands war Anfang dieser Woche im Alter von 25 Jahren überraschend verstorben. Dies hatte sein Klub SSV Jahn Regensburg am Dienstag bekanntgegeben. Diawusie hatte bereits in der Jugend für den SSV Jahn gespielt, ehe er in der U 19 zu RB Leipzig wechselte. Weitere Stationen des gebürtigen Berliners waren der FC Ingolstadt, SV Wehen Wiesbaden, Dynamo Dresden, SV Ried (Österreich) und die SpVgg Bayreuth.

Im Sommer war Diawusie nach Regensburg zurückgekehrt und dort in der laufenden Saison in zwölf Drittligaspielen zum Einsatz gekommen. Insgesamt absolvierte der ehemalige U 19-Nationalspieler Deutschlands in der 3. Liga 112 Partien.