Leverkusen bucht letzten Platz in Runde zwei

Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen komplettiert die zweite Runde im DFB-Pokal. Der Doublegewinner der Vorsaison setzte sich im abschließenden Spiel der ersten DFB-Pokalrunde bei Nordost-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena nach harter Gegenwehr 1:0 (0:0) durch. Jonas Hofmann sorgte für den einzigen Treffer des Spiels (52.). Die Zweitrundenpartien werden am Sonntag (ab 17.10 Uhr, live im ZDF) von Sonja Greinacher im Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

Bayer schnürte den Außenseiter vom Anpfiff weg in der eigenen Hälfte ein, fand aber gegen leidenschaftlich verteidigende Gastgeber zunächst keine Lücken. Die Jenaer lauerten ihrerseits auf Konter und Standardsituationen und wurden nach einer Viertelstunde mutiger.

In der 30. Minute schnupperte die Werkself bei einem Pfostenschuss von Amine Adli erstmals an der Führung. Doch Jena blieb aktiv und verschob das Spiel bei Gelegenheit immer wieder in die Leverkusener Spielhälfte und hielt die Null bis zur Pause.

Hofmann bricht den Bann

Leverkusen zog zu Beginn der zweiten Hälfte das Tempo weiter an und wurde auch gleich zwingender: Alejandro Grimaldo fand mit perfekter Flanke Hofmann in der Mitte, der völlig frei einköpfte. Der FCC hielt aber weiter dagegen: Joker Kay Seidemann kam in der 65. Minute nach feinem Steilpass einen Schritt zu spät gegen Bayer-Keeper Matej Kovar. Wenig später wurde Sören Reddemann im Strafraum beim Schuss geblockt (70.).

Dem Pokalsieger gelang es nun nicht mehr so konsequent, das Spiel vom eigenen Tor fernzuhalten. Jena suchte sein Glück immer wieder in der Offensive. Nils Butzen prüfte Kovar nach einer Ecke erneut (77.). Auf der Gegenseite wurden Abschlüsse von Florian Wirtz (83., 84.) entscheidend geblockt.

Die Nachspielzeit wurde so noch einmal dramatisch: Erst bot sich dem FCC die große Chance auf den Ausgleich, als Hamza Muqaj den Ball über das leere Tor setzte (90.+3), dann wurde Patrik Schick im Gegenzug frei vor dem Gehäuse noch gestoppt (90.+4).