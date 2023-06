Leichtathletin Vogel lost 1. Pokalrunde aus

Das diesjährige Finale um den DFB-Pokal ist gerade erst gespielt, da wirft die nächste Saison schon ihre Schatten voraus. Am kommenden Sonntag (ab 17.10 Uhr) wird in der ZDF-Sportreportage die erste DFB-Pokalrunde der Saison 2023/2024 ausgelost. Losfee im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ist Stabhochspringerin Sarah Vogel, als Ziehungsleiter fungiert DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Moderiert wird die Sendung von Sven Voss.

Sarah Vogel wurde bei der Leichtathletik-EM 2021 sensationell Europameisterin und daraufhin von der Deutschen Sporthilfe als "Juniorsportlerin des Jahres 2021" ausgezeichnet. Nach einer schweren Verletzung stieg sie erst vor Kurzem in die Wettkampfsaison ein. Ihr Ziel ist die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Am 3. Juni hatte RB Leipzig im Berliner Olympiastadion im Endspiel gegen Eintracht Frankfurt den Pokaltitel verteidigt. Nun nehmen ab dem 11. August in der ersten Runde 64 Mannschaften, die sich für die neue Pokalsaison qualifiziert haben, einen neuen Anlauf, um sich den Traum vom Finale in Berlin zu erfüllen.