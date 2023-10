Lina Magull vom FC Bayern München wird aufgrund einer Muskelverletzung nicht zur Frauen-Nationalmannschaft anreisen und steht damit auch für die bevorstehenden Spiele der UEFA Women's Nations League gegen Wales (27. Oktober, ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Sinsheim und Island (31. Oktober, ab 20 Uhr) in Reykjavik nicht zur Verfügung.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim nachnominiert.