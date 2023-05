Kromp und Simic verlassen den DFB

Friederike Kromp, Cheftrainerin der U 16-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), wechselt zum 1. Juli zu Eintracht Frankfurt. Die 38 Jahre alte Fußball-Lehrerin wird zur neuen Saison die U 20-Frauen der Eintracht als Cheftrainerin und zusätzlich das Amt als Nachwuchskoordinatorin der SGE-Frauen übernehmen. Zur Eintracht folgen wird ihr Julia Simic, die aktuelle Co-Trainerin der deutschen U 16-Juniorinnen.

2012 begann "Fritzy" Kromp neben ihrer Tätigkeit als Verbandstrainerin des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) als Co-Trainerin bei den weiblichen U-Nationalmannschaften. Im Sommer 2019 stieg sie zur Cheftrainerin der U 17 beziehungsweise der U 16 auf. Simic startete nach ihrem Karriereende als aktive Fußballerin im Sommer 2021 ihre Trainerinnenkarriere bei den U 17-Juniorinnen des DFB. Die 33-Jährige wird bei der Eintracht Co-Trainerin der U 20-Frauen.

Sowohl Kromp als auch Simic können beim DFB auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken: Beide führten die U 17 im vergangenen Jahr zum Gewinn der Europameisterschaft und holten bei der Weltmeisterschaft in Indien den vierten Platz. Kromp feierte zusätzlich als Assistenztrainerin drei weitere EM-Titel (2014, 2016 und 2017).

Kromp: "Es war eine sehr ereignisreiche und intensive Zeit"

Friederike Kromp sagt: "Nach insgesamt zehn Jahren im U 16- und U 17-Nationalmannschaftsbereich werde ich im Sommer neue Wege gehen. Es war eine sehr ereignisreiche und intensive Zeit, in der ich viele unvergessliche Momente erlebt und unzählige tolle Menschen kennengelernt habe, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Mit insgesamt vier U 17-EM-Titeln und vier U 17-WM-Teilnahmen auf drei unterschiedlichen Kontinenten war es nicht nur eine besonders schöne, sondern auch eine sehr erfolgreiche Zeit, die mich als Trainerin und auch als Mensch geprägt hat."

Die DFB-Trainerin weiter: "Durch meine Tätigkeit zuvor und teilweise parallel beim Bayerischen Fußball-Verband habe ich nun insgesamt fast 20 Jahre in der Talentförderung gearbeitet. In mir wuchs immer mehr der Wunsch, sowohl in einer höheren Altersstufe zu arbeiten als auch die Erfahrung als Vereinstrainerin zu machen. Darüber hinaus kann ich mich in der von der Eintracht neu geschaffenen Stelle als Nachwuchskoordinatorin strukturell und konzeptionell einbringen und den Bereich dort grundlegend mitgestalten, um die ambitionierten Ziele des Vereins zu erreichen. Die Kombination mit der U 20-Trainerstelle finde ich sehr reizvoll und freue mich, auch hier wieder mit vielen Talenten, darunter einigen aktuellen wie ehemaligen U-Nationalspielerinnen, erneut zusammenarbeiten zu dürfen."

Kromp ergänzt: "Bedanken möchte ich mich bei allen DFB-Verantwortlichen und Mitarbeitenden - vor allem bei Joti Chatzialexiou, Martina Voss-Tecklenburg und Britta Carlson, die mir den Weg beim DFB geebnet haben. Darüber hinaus danke ich besonders all meinen Trainer*innen- und Staffteams der vergangenen Jahre sowie - last but not least - vor allem all meinen Spielerinnen, die in allererster Linie dafür verantwortlich sind, dass ich auf zehn tolle und unvergessliche Jahre beim DFB zurückblicken kann."

Chatzialexiou: "Fritzy hat Spielerinnen vielseitig weiterentwickelt"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften, sagt: "Mit Fritzy verlässt uns eine absolute Altersexpertin, die mit ihrem enormen Anspruch an sich selbst, aber auch an ihr Umfeld die Spielerinnen vielseitig weiterentwickelt und auf ihren Wegen begleitet hat. Insbesondere ihre gute Bindung zu den Spielerinnen als auch ihr unermüdliches Engagement zeichnen sie aus. Fritzy kann auf eine unheimlich erfolgreiche und - vor allem aufgrund der Corona-Pandemie - herausfordernde Zeit beim DFB zurückblicken. Für ihren Einsatz, mit dem sie unter anderem die U 17 im vergangenen Jahr zum EM-Titel und bei der Weltmeisterschaft in Indien auf den vierten Platz geführt hat, bedanken wir uns recht herzlich bei Fritzy und wünschen ihr beruflich wie privat für ihren weiteren Weg viel Erfolg und alles erdenklich Gute."

Auch für Kromps Co-Trainerin Simic findet Chatzialexiou dankende Worte: "Als Julia noch selbst auf dem Platz aktiv war, standen wir bereits mit ihr im Austausch, um sie nach ihrem Karriereende für unseren Weg zu begeistern. Hier bewies sie sehr schnell, dass sich unsere Bemühungen um sie gelohnt haben. Als Trainerin zeichnet sie vor allem ihre erfrischende, ansteckend positive Art aus. Ihre Erfahrungen als Spielerin, die selbst sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen hat, waren nicht nur besonders wertvoll für das Trainer*innen-Gespann, sondern auch für jede einzelne Spielerin. Wir freuen uns sehr, dass wir sie in ihrer Trainerinnenentwicklung begleiten durften und bedanken uns herzlich für die Zusammenarbeit. Nun ist Julia bereit, bei der Eintracht einen weiteren Entwicklungsschritt zu gehen. Dafür und für ihren weiteren Weg wünschen wir ihr alles Gute und viel Erfolg."

Simic: "EM-Titel mit der U 17 sticht heraus"

Simic erklärt: "Dass ich beim DFB direkt im Anschluss an meine aktive Fußballkarriere meine ersten Schritte als Trainerin machen durfte, weiß ich sehr zu schätzen. Ich hatte in den vergangenen zwei Jahren die Möglichkeit, den Fußball von einer neuen Perspektive kennenzulernen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln - vor allem der EM-Titel im vergangenen Jahr mit der U 17 sticht dabei natürlich heraus. Es hat mir enorme Freude gemacht, in solch einem professionellen Umfeld zu arbeiten und von allen Expert*innen auf den unterschiedlichen Positionen im Team zu lernen."

Die Co-Trainerin weiter: "In den vergangenen Monaten ist der innere Drang, wieder deutlich mehr auf dem Fußballplatz zu stehen, jedoch immer größer geworden. Diese Gelegenheit bietet mir der Co-Trainerinnenjob bei Eintracht Frankfurt. Zudem hat mich die Nähe zur Mannschaft und die tagtägliche Zusammenarbeit an der Basis für den Wechsel zur Eintracht motiviert. Ich freue mich darauf, dass ich bei meiner neuen Aufgabe weiterhin mit jungen Spielerinnen zusammenarbeiten und sie als Sportlerinnen, aber auch als Menschen auf ihren jeweiligen Wegen begleiten darf."

Simic abschließend: "Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei den DFB-Verantwortlichen, allen Mitarbeitenden, Spielerinnen und Wegbegleiter*innen für die kurze, aber intensive Zeit zu bedanken. Ein besonderer Dank gilt dabei Fritzy Kromp, die mir ihr Vertrauen geschenkt und mich in ihr Team geholt hat. Dass wir in dieser Konstellation auch in Zukunft bei der Eintracht zusammenarbeiten können, macht mich persönlich glücklich und lässt mich sehr optimistisch in die Zukunft blicken. Außerdem hat es mich riesig gefreut, dass sich die Wege von Melanie Behringer und mir beim DFB erneut gekreuzt haben und wir gemeinsam als Co-Trainerinnen an der Seitenlinie stehen konnten."

