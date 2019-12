Kromp: "Spielerinnen machen das System"

Friederike "Fritzy" Kromp steht vor ihrem Debüt als Trainerin der U 17-Juniorinnen. Mit der DFB-Auswahl bestreitet die 34-Jährige drei Spiele beim Vier-Nationen-Turnier in Schweden - das erste heute (ab 16 Uhr) in Varberg gegen Spanien. Im DFB.de-Interview spricht Friederike Kromp mit Redakteur David Horward auch darüber.

DFB.de: Friederike Kromp, wie alt waren Sie, als Sie mit dem Fußballspielen begonnen haben?

Friederike Kromp: Meine Eltern erzählen heute noch, dass ich ständig einen Ball bei mir haben wollte. Sogar in einem Alter, in dem ich noch nicht mal gehen konnte. Ich glaube, ich war vier, fünf Jahre alt, als meine Eltern mich beim TSV Eisingen angemeldet haben. Meine Eltern hatten damals keinen Bezug zum Fußball, haben aber früh festgestellt, dass das bei mir anders ist... Von da an wollte ich immer auf den Bolzplatz und in jeder freien Minute kicken.

DFB.de: Wie ging es nach dem TSV Eisingen weiter, wann haben Sie den Verein gewechselt?

Kromp: Ich habe so lange wie möglich zusammen mit Jungs in einer Mannschaft gespielt. Früher ging das leider nur bis zur C-Jugend, danach musste ich in eine Mädchenmannschaft wechseln. Ich bin zum TSV Uengershausen gewechselt, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Daraus wurde dann zwischenzeitlich der ETSV Würzburg, bei dem ich mit 15 Jahren gespielt habe.

DFB.de: Bis wann haben Sie aktiv gespielt?

Kromp: Das waren schon noch ein paar Jahre. (lacht) Mit dem TSV Uengershausen habe ich dann mit 16, 17 Jahren bei den Frauen in der Regionalliga gespielt, das war damals die zweithöchste Liga in Deutschland. Parallel dazu war ich Auswahlspielerin beim Bayerischen Fußball-Verband. Mit 18 Jahren habe ich mich dann beim U 21-Länderpokal in Duisburg schwer verletzt und mir einen komplizierten Knöchelbruch zugezogen. Nach der Verletzung habe ich noch zwei Jahre trotz Problemen mit dem Fuß weitergespielt und dann gemerkt, dass es keinen Sinn mehr macht, weil ich dadurch meinen Plan, Sport zu studieren, gefährdet habe.

DFB.de: Ihre Lieblingsposition auf dem Feld?

Kromp: Offensiv Linksaußen.

DFB.de: Wie sind Sie nach Ihrer aktiven Zeit zur Trainerinnenlaufbahn gekommen?

Kromp: Auch sehr früh und verbunden mit meiner Verletzung. Ich habe schon immer gerne Verantwortung übernommen und mich mit Trainern befasst. Als Jugendliche habe ich mir Trainerprofile und Statistiken erstellt und Interviews angehört. Warum auch immer. (lacht) Durch die Verletzung kam mir der Gedanke, dass ich gerne als Trainerin arbeiten möchte. Ich war schon immer fußballverrückt und bin in den Trainerbereich reingewachsen. Mein Freiwilliges Soziales Jahr habe ich beim Bayerischen Fußball-Verband gemacht. Die Kolleginnen und Kollegen beim Verband haben mich sehr auf meinem weiteren Weg unterstützt.

DFB.de: Sie haben zusammen mit Verena Hagedorn als eine von zwei Frauen den 57. UEFA Pro-Lizenz Lehrgang absolviert. Haben Sie aktuell noch Kontakt zu den anderen Teilnehmern?

Kromp: Ja, zu einigen. Mit Stefan Krämer bin ich zum Beispiel noch viel in Kontakt. Natürlich auch mit Verena Hagedorn. Aber auch mit Frank Schmidt, Thomas Schneider, Guido Streichsbier, Marc Meister, Michael Wiesinger und Markus Weinzierl. Einigen läuft man ja zum Glück in der Fußballwelt immer wieder mal über den Weg. In dem Jahrgang waren schon ein paar richtig gute und nette Kollegen dabei.

DFB.de: Wie sind Sie vom BFV zum UEFA Pro-Lizenz Lehrgang gekommen?

Kromp: Ich hatte während meines Studiums alle zwei, drei Jahre eine weitere Trainerlizenz abgeschlossen. Und konnte in meinen jungen Jahren schon viel Trainererfahrung sammeln. Kurz vor Ende meines Studiums bin ich zur Eingangsprüfung gegangen und wollte es einfach versuchen. Bei einer Prüfung kam beispielsweise die bewusst provozierte Frage auf: "Was wollen Sie hier mit Ihren gerade mal 25 Jahren?" Und meine ehrliche Antwort war: "Worauf soll ich denn noch warten? In zehn Jahren bin ich ohne eure Ausbildung sicherlich keine bessere Trainerin." Damals war ich schon sechs Jahre Trainerin und habe mehrere Lizenzen abgeschlossen. Deshalb habe ich mich damals bereit für die neue Aufgabe gefühlt.

DFB.de: Was macht Ihnen am Trainerdasein so viel Spaß?

Kromp: Die Vielschichtigkeit. Es ist eine tolle Aufgabe und Herausforderung, in der es nicht nur um fachliche und methodische Kompetenz geht, sondern auch sehr viel um soziale Kompetenz. Das macht mir unglaublich viel Spaß.

DFB.de: Wie fassen Sie Ihre eigene Trainertätigkeit auf?

Kromp: Wichtig ist natürlich, dass man sich fortlaufend den neuen Aufgaben anpasst. Bei den U 17-Juniorinnen freue ich mich unglaublich darauf, Spielerinnen in einer spannenden Lebensphase zu begleiten und weiterentwickeln zu dürfen. Ich möchte grundsätzlich einen nahbaren Führungsstil vorleben, der den Spielerinnen vermittelt, dass wir als Trainerteam für sie da sind. Sowohl bei Fußballfragen als auch bei Fragen, die sich beispielsweise um ihre schulische Laufbahn drehen. Darauf freue ich mich sehr, weil ich weiß, dass die Spielerinnen so eine Unterstützung gerade in der Altersphase brauchen.