Kromp erhält Fairplay-Auszeichnung

U 16-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp ist erste Preisträgerin der Auszeichnung "Play Fair – Fairplay" der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG) Darmstadt. Die Trophäe wurde der Fußballlehrerin, die mit den U 17-Juniorinnen im vergangenen Jahr den EM-Titel gewann, von Wilhelm Roth und Hannes Marb vom DOG am Montag im DFB-Campus verliehen.

In der Laudatio hob Marb die besonderen Fähigkeiten von Kromp hervor, die sich nicht nur auf der fachlichen, sondern auch der menschlichen Ebene zeigen würden: "Sie ist in der Lage eine Mannschaft zu formen und zu prägen und vor allem auch Spielerinnen zu integrieren, die nicht in der Startelf auflaufen. Ihr ständiger Austausch in ihrem Trainerteam und ihr wertschätzender Umgang mit den TrainerInnen in den Vereinen und den Landesverbänden zeigt, dass ihr großes Engagement für den Frauenfußball unter dem Aspekt Play Fair - Fairplay, sichtbar nachhaltig eine Vorbildfunktion für andere Menschen ist."

Kromp zeigte sich beeindruckt: "Ich fühle mich sehr geehrt und bedanke mich für die inspirierenden Worte. Es ist eine besondere Ehre die erste Preisträgerin zu sein. Mein Ziel ist es, weiterhin den Fairplay-Gedanken und meine Vorbildrolle zu leben."

