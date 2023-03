Kommission Fans und Fankulturen nimmt ihre Arbeit auf

Der Startschuss ist erfolgt: Die neu gegründete Kommission Fans und Fankulturen hat ihre Arbeit offiziell aufgenommen und ihre konstituierende Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt am Main absolviert.

Die Kommission ist eine Weiterentwicklung der in diesem Zuge aufgelösten AG Fankulturen. Das gemeinsame Beratungs- und Fachgremium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga DFL beschäftigt sich mit Themen, die Auswirkungen auf Fans oder fankulturelle Aspekte haben. Die Kommission unterstützt und berät in der Meinungsbildung, setzt Impulse und formuliert Handlungsempfehlungen.

Leitfaden zum Klub-Fan-Dialog 3. Liga empfohlen

Im Rahmen ihrer ersten Sitzung widmete sich die Kommission ihrem Selbstverständnis und der künftigen Zusammenarbeit. Darüber hinaus wurde die Empfehlung eines vorab ausgestalteten Leitfadens zum Klub-Fan-Dialog in der 3. Liga verabschiedet. Die Durchführung des Dialogs ist seit dieser Saison für alle Drittligisten verpflichtend. Es handelt sich dabei um einen regelmäßigen, strukturierten Interessens- und Meinungsaustausch zwischen Vertreter*innen von Fans und Klubs.

Der von der Kommission empfohlene Leitfaden soll allen Beteiligten ein Gerüst geben, wie ein guter Dialog zwischen Klub und Fans aussehen kann und welche Grundlagen zu beachten sind – inklusive Tipps für eine zielführende Auf- und Nachbereitung. Für die Bundesliga und 2. Bundesliga wurden bereits zur Saison 2022/2023 erstmals verbindliche Voraussetzungen für den Klub-Fan-Dialog in der DFL-Lizenzierungsordnung aufgenommen.

Abgerundet wurde die konstituierende Sitzung der Kommission durch einen Bericht der Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG) zum aktuellen Stand des Themas Inklusion im Bereich Fans sowie einem Erfahrungsaustausch zu jüngsten fankulturellen Entwicklungen. Dieser Austausch wird in der kommenden Sitzung fortgesetzt.

Kommission vereint unterschiedlichste Perspektiven

Eingerichtet wurde die Kommission Fans und Fankulturen im Oktober 2022 auf Grundlage eines entsprechenden Beschlusses durch das DFB-Präsidium. Berufen ist sie satzungsgemäß zunächst bis zum Ordentlichen DFB-Bundestag 2025. Vorsitzender des neuen Gremiums ist Dr. Martin Fröhlich, der von 2017 bis 2021 Präsident von Alemannia Aachen war.

In der Kommission kommen Personen mit unterschiedlichsten Perspektiven zusammen. Dazu gehören Vertreter*innen aus den bundesweiten Fanorganisationen, der Fanarbeit von Klubs und Verbänden sowie dem Feld der sozialpädagogischen Fanprojekte. Auch Mitglieder der Führungsebenen von DFB und DFL sind vertreten. Gemeinsames Verständnis aller Akteure ist, dass ein regelmäßiger Austausch die Basis einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bildet und die Grundlage für die Vermittlung von jeweiligen Positionen darstellt. Die Kommission Fans und Fankulturen wird in der Regel viermal pro Jahr tagen. Die nächste Sitzung ist für Juni vorgesehen.

So setzt sich die Kommission Fans und Fankulturen zusammen

Vorsitzender:

Martin Fröhlich (Aachen)

Vertretung Führungsebenen von DFB und DFL:

Steffen Simon (Direktor Öffentlichkeit und Fans, DFB)

Ansgar Schwenken (Direktor Spielbetrieb und Fans, DFL)

Vertreter*innen Klubs:

Jan-Henrik Gruszecki (Leiter Stabsstelle Strategie & Kultur, Borussia Dortmund)

Philipp Reschke (Vorstand Eintracht Frankfurt)

Christian Schmidt (VfB Stuttgart, Sprecher der Fanbeauftragten)

Vertreter*innen professionelle Fanarbeit:

Sophia Gerschel (Sprecherin Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, Fanprojekt Karlsruhe)

Michael Gabriel (Leiter Koordinationsstelle Fanprojekte)

Vertreter*innen der bundesweiten Fanorganisationen:

Annabell Kolbe

Dario Minden

Alexander Friebel

Expert*in zuschauerorientierter Amateurfußball:

Wird nachberufen

Fachabteilungen von DFB und DFL:

Sebastian Schmidt (Teamleiter Fanbelange, DFB)

Hendrik Grosse Lefert (Abteilungsleiter Services & Sicherheit, DFB)

Thomas Schneider (Abteilungsleiter Fanangelegenheiten, DFL)

[dfb/dfl]