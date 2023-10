Rückt für die verletzte Marina Hegering in den Kader: Sophia Kleinherne (l.)

Kleinherne für Hegering nachnominiert

Marina Hegering wird aufgrund von Achillessehnenproblemen heute von der deutschen Frauen-Nationalmannschaft abreisen und steht damit nicht für das Spiel in der UEFA Women´s Nations League in Reykjavik am 31. Oktober (ab 20 Uhr, live bei sportstudio.de) zur Verfügung.

Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) nachnominiert. Kleinherne wird heute zu der Mannschaft in Frankfurt dazustoßen.

[dfb]