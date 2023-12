Heute Empfang der U 17-Weltmeister am DFB-Campus

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft wird nach dem gewonnenen Finalkrimi gegen Frankreich heute auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main von DFB-Mitarbeitern und Fans empfangen. Um 9 Uhr beginnt die Feier beim DFB, bei der das Team einen gebührenden Empfang erhält. Das Team von Trainer Christian Wück hat sich am Samstag im Manahan Stadium in Surakarta/Indonesien 4:3 im Elfmeterschießen gegen Frankreich durchgesetzt.

Nach einer starken und reibungslosen Gruppenphase gegen Mexiko, Neuseeland und Venezuela sicherte sich die DFB-Auswahl den Einzug ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft. Dort setzte sie sich mit 3:2 gegen die USA durch. Im Viertelfinale gelang dem DFB-Team ein knappes 1:0 gegen Spanien. Das Halbfinale gegen Argentinien wurde im Elfmeterschießen entschieden, ebenso wie das WM-Finale gegen den Nachwuchs aus Frankreich.

Die U 17 stand erst als vierte deutsche U-Mannschaft überhaupt im Finale einer Weltmeisterschaft. Den bis dato einzigen Titel hatte sich die U 20 im Jahr 1981 gesichert.