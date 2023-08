"Herberger über Herberger": Einblicke in Leben und Wirken von Sepp Herberger

Wohl kaum ein Mann hat die deutsche Fußballgeschichte so geprägt wie Josef "Sepp" Herberger – im realen Fußballleben ebenso wie in der öffentlichen Wahrnehmung. Von ihren Anfängen und bis zu seinem Tod hat er die Nationalmannschaft auf das Engste begleitet, erst als Nationalspieler und Assistent des ersten Reichstrainers Otto Nerz, dann selbst als Reichs- und Bundestrainer, später weiterhin als aktiver Beobachter, Kommentator, Ratgeber. Sepp Herberger hat sein Leben dem Fußball gewidmet. Das hat sich auch in seiner Hinter­las­sen­schaft niedergeschlagen: seinem beeindruckenden schriftlichen Nachlass.

"Dieser Nachlass dürfte zu den bedeutendsten Beständen der deutschen Sportgeschichte zählen. Ihn zu erschließen und der interessierten ebenso wie der forschenden Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat sich das Projekt ›Herberger: der Nachlass‹ zum Ziel gesetzt", sagt Professor Hiram Kümper. Der Inhaber des Carl-Theodor-Lehrstuhls am Historischen Institut der Universität Mannheim verantwortet das von der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes unterstützte Projekt. "Mit dem hier vorliegenden ersten Band werden Materialien zu jener Autobiographie zusammengestellt, die Sepp Herberger in den letzten Jahren seines Lebens intensiv bearbeitete, aber nie hat fertigstellen können", so Kümper weiter. "Wir haben ihm im Grunde nur eine Stimme verliehen – und uns bemüht, dass diese authentisch bleibt. Also mit allen gedanklichen Schleifen, Wiederholungen und manchmal auch kleinen Fehlerchen, die wir alle machen, wenn wir uns an unser Leben zurückerinnern. Und umso mehr, wenn wir das auch noch aufschreiben würden. Seine Aufzeichnungen brin­gen ihn uns als Mensch und Fußball-Mensch sehr nah."

"Diese Publikation ist etwas ganz Besonderes"

Aus den abertausenden von Blättern seines umfangreichen Nachlasses hat das Team um Professor Kümper all jene Aufzeichnungen zusammengestellt, in denen sich Herberger selbst an sein Leben und einzelne Stationen darin erinnert. Das oft sehr ursprüngliche Stadium dieser Notizen wird ungefiltert wiedergegeben. Teils kann man aber auch klar erkennen, wie intensiv Herberger an seiner eigenen Erinnerung arbeitet, wie er drei, vier oder sogar fünf Bearbei­tungen an einer Episode vornimmt. Herberger erinnert große Momente und kleine Banalitäten, ist aufmerksamer Beobachter und manchmal auch scharfer Richter von Ereignissen, Entwick­lungen und Persönlichkeiten aus einem halben Jahrhundert Fußballgeschichte.

"Sepp Herberger war ein sorgsamer Chronist seines Lebens. An der Fülle seiner Notizen scheiterte seine Autobiographie", erklärt Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der 1977 errichteten Sepp-Herberger-Stiftung, die als Rechtsnachfolgerin den umfangreichen Nachlass von Sepp Herberger und seiner Ehefrau Eva verwaltet. "Das jetzt von Hiram Kümper vorgelegte Werk ist in der Reihe der unterschiedlichen Publikationen über Sepp Herberger etwas ganz Besonderes, denn es gibt exklusive Einblicke in seine Gedanken und trägt dabei im wahrsten Sinne des Wortes seine Handschrift. Hier reden nicht andere über Herberger, sondern ganz ausdrücklich nur er selbst."

Dem "Chef", wie seine Spieler Herberger respektvoll nannten, zollen Franz Beckenbauer, Dietmar Hopp und DFB-Präsident Bernd Neuendorf in ihren Geleitworten Achtung.

Verlegt wird das Werk, dessen Entstehung auch von ZDF-Moderator Norbert König unterstützt wurde, durch Winfried Rothermel und den Heidelberger abcVerlag.

Bezogen werden kann die Publikation über den Heidelberger abcVerlag.

