Havertz und Schlotterbeck reisen ab

Nach dem 2:0 der deutschen Nationalmannschaft über Peru am Samstagabend werden zwei Nationalspieler die Reise nach Köln nicht mitantreten. Kai Havertz vom FC Chelsea fällt wegen eines grippalen Infekts für das Länderspiel gegen Belgien am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) aus. Auch Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund wird am Sonntag wegen muskulärer Probleme im linken Oberschenkel aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft in Frankfurt abreisen.

Mit den "Roten Teufeln" wartet am Dienstag ein echter Härtetest auf das DFB-Team. Für das Länderspiel in Köln gibt es noch Restkarten im DFB-Ticketshop.