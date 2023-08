Wolf (l.): "Wir werden Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben"

Hannes Wolf neuer Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung

Der Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Bund (DFB) GmbH & Co. KG hat beschlossen, einen neuen Direktor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung zu berufen: Hannes Wolf, seit 2020 als Trainer der DFB-Nachwuchsteams im Übergangsbereich tätig, übernimmt den neu geschaffenen Posten ab sofort.

Seine Rolle als Trainer der U 20-Nationalmannschaft wird der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer beibehalten. Nachdem er große Erfolge im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund gefeiert hatte, trainierte Wolf die Profimannschaften des VfB Stuttgart, Hamburger SV, Bayer Leverkusen und KRC Genk. Nun übernimmt er zusätzlich zum DFB-Trainerjob die Führungsrolle im deutschen Nachwuchsfußball, die auch den weiblichen Nachwuchsbereich beinhaltet.

Hannes Wolf sagt: "Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen von Präsident Bernd Neuendorf und der DFB-Gremien. Gemeinsam mit unserem Kompetenzteam werden wir Impulse für gutes Nachwuchstraining in Deutschland geben. Wir wollen Hand in Hand mit allen an der Ausbildung beteiligten Instanzen das Training auf den Fußballplätzen hierzulande verbessern."

"Wolf kann den Nachwuchsfußball entscheidend weiterentwickeln"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: "Rudi Völler und ich haben in den vergangenen Monaten viele gute und intensive Gespräche mit mehreren interessanten Persönlichkeiten geführt. Wir freuen uns sehr, nun mit Hannes Wolf einen ausgewiesenen Fachmann und einen tollen Charakter für diese wichtige Position gewonnen zu haben. Hannes Wolf kennt die Strukturen im deutschen Fußball – sowohl innerhalb der Verbände als auch der Klubs und Profiligen – und hat in unterschiedlichen Funktionen unter Beweis gestellt, dass er konzeptionell, strategisch, aber auch pragmatisch und vor allem mit hohem Praxisbezug sowie viel Hingabe und Leidenschaft den Nachwuchsfußball in Deutschland entscheidend weiterentwickeln kann."

Teil des Kompetenzteams um Wolf werden zehn weitere Expert*innen des deutschen Fußballs sein: Hanno Balitsch, Lars Bender und Sven Bender, Antonio Di Salvo, Hermann Gerland, Sabine Loderer, Lena Lotzen, Nikola Ludwig, Daniel Stredak und Sandro Wagner. Gemeinsam werden sie die in den vergangenen Monaten angelaufene Arbeit fortführen und konkrete Trainingstipps für eine innovative Talentförderung in ganz Deutschland geben.

Strukturell ist zudem vorgesehen, dass neben den nun besetzten Direktorenstellen für die Nationalmannschaft der Männer mit Rudi Völler und den Nachwuchsbereich mit Hannes Wolf in den nächsten Monaten eine weitere für die Nationalmannschaft der Frauen geschaffen und besetzt werden soll. Geleitet werden soll der gesamte Bereich dann von einem oder einer Geschäftsführer*in Sport.

