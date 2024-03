Halbfinale: Wolfsburg gegen Essen, Bayern gegen Frankfurt

Der genaue Fahrplan für die letzten verbliebenen Mannschaften im DFB-Pokal der Frauen steht fest: Seriengewinner VfL Wolfsburg bekommt es im Halbfinale zuhause mit der SGS Essen zu tun. Zudem trifft Meister FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Dies ergab die Auslosung, die von "Glücksfee" Lena Lotzen, Assistenztrainerin der U 17-Juniorinnen, in Hoffenheim im Anschluss an die Viertelfinalbegegnungen vorgenommen wurde. Als Ziehungsleiterin fungierte U 16-Cheftrainerin Melanie Behringer.

Damit kann es erstmals seit dem Pokalfinale 2017/2018 wieder zu einem Aufeinandertreffen der beiden besten deutschen Mannschaften der vergangenen Jahre, Wolfsburg und Bayern, im Endspiel kommen.

Die Halbfinalspiele werden am 30. und 31. März ausgetragen. Das Finale findet an Christi Himmelfahrt, am 9. Mai (ab 16 Uhr), im Kölner Rhein-Energie-Stadion statt.

[dfb]