Halbfinale: Freiburg empfängt Leipzig, Stuttgart gegen Frankfurt

Neuauflage des Pokalfinals: Der SC Freiburg empfängt in der Runde der letzten Vier des DFB-Pokals der Männer den Titelverteidiger RB Leipzig - da werden Erinnerungen an das Endspiel der vergangenen Saison wach. Der VfB Stuttgart hat ebenfalls Heimrecht, Eintracht Frankfurt ist zu Gast in der Mercedes-Benz-Arena. Das ergab die Auslosung des DFB-Pokalhalbfinals im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Losfee Alfred Gislason, Nationaltrainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft.

Die beiden Halbfinalpartien werden am 2. und 3. Mai ausgetragen. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 3. Juni.

Das DFB-Pokalhalbfinale der Männer

SC Freiburg - RB Leipzig

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt