Hachings Adu auf den Spuren von Moukoko und Musiala

16 Jahre und gerade mal drei Tage: Die 3. Liga hat seit dem zurückliegenden Spieltag einen neuen Rekordhalter für den jüngsten jemals eingesetzten Spieler. Gibson Nana Adu von der SpVgg Unterhaching wurde in der Partie bei Arminia Bielefeld (2:1) in der vierten Minute der Nachspielzeit eingewechselt und konnte direkt auf sich aufmerksam machen. DFB.de blickt auf die jüngsten Debütanten zurück.

Schon im Sommer 2023 nahm Gibson Nana Adu, damals noch 15 Jahre jung, am Trainingslager der Hachinger Drittligaprofis teil. Seitdem trainiert der sogar noch für die B-Junioren (U 17) spielberechtigte Angreifer beim Aufsteiger regelmäßig unter der Regie von Cheftrainer Marc Unterberger. Da zur Saison 2020/2021 das Mindestalter für eine Spielerlaubnis von bis dahin 16 Jahren und sechs Monaten auf das vollendete 16. Lebensjahr gesenkt worden war, bestand für die Partie bei Arminia Bielefeld erstmals die Möglichkeit, dass der am 14. Februar 2008 geborene Adu drei Tage nach seinem Geburtstag erstmals für die erste Mannschaft auf dem Spielfeld steht. Und so kam es dann auch.

Adu holt Elfmeter raus

Der Offensivspieler wurde in der Schlussphase für Aaron Keller eingewechselt und stand nur wenige Sekunden später schon im Mittelpunkt. Mit einem Dribbling setzte sich der Youngster im gegnerischen Strafraum durch, ehe er von Bielefelds Maximilian Großer nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Dass Mathias Fetsch mit dem fälligen Strafstoß an Arminia-Torhüter Jonas Kersken scheiterte, fiel nicht ins Gewicht, an der 2:1-Führung der SpVgg Unterhaching änderte sich nichts mehr.

"Wenn es die Regelung mit dem Mindestalter von 16 Jahren nicht gäbe, dann hätte er sein Debüt wegen seiner guten Leistungen auch schon früher gegeben", verriet Unterhachings Trainer Unterberger. "Daher war klar, dass wir ihm die Minuten gönnen wollen. Nicht wegen irgendwelcher Rekorde, sondern wegen seiner unfassbaren Qualität."

BVB-Spieler Kamara von Platz eins verdrängt

Durch seinen Einsatz verdrängte Gibson Nana Adu in der Rangliste der jüngsten Drittligaspieler den seit August 2021 führenden Abdoulaye Kamara von Rang eins. Der französische Mittelfeldspieler war bei seiner ersten Drittligapartie für die U 23 von Borussia Dortmund (beim 5:2 bei der U 23 des SC Freiburg) 16 Jahre, neun Monate und sieben Tage jung.

Die ebenso wie Adu erst in der laufenden Spielzeit eingesetzten Deniz Zeitler (FC Ingolstadt 04/16 Jahre, elf Monate und 12 Tage) und Henrik Koch (Arminia Bielefeld/16 Jahre, elf Monate und 19 Tage) hatten eine mögliche neue Bestmarke noch knapp verpasst. Sie belegen jetzt die Plätze drei und vier.

Sechs Hachinger in dieser Saison in der Top 10

Dass die SpVgg Unterhaching einmal den jüngsten Debütanten in der 3. Liga stellen würde, kommt beim Blick auf die aktuelle Rangliste der eingesetzten Youngster in dieser Saison nicht überraschend. Dort sind nämlich außer Adu mit Tim Hannemann (17 Jahre, sechs Monate, 20 Tage), Torhüter und U 17-Weltmeister Konstantin Heide (17 Jahre, acht Monate, 10 Tage), Maurice Krattenmacher (17 Jahre, elf Monate, 25 Tage), Alexander Leuthard (17 Jahre, elf Monate, 29 Tage) und Tim Hoops (18 Jahre, fünf Monate, fünf Tage) nicht weniger als fünf weitere Akteure der SpVgg unter den Top 10 der jüngsten Spieler zu finden.

In der "ewigen" Rangfolge seit dem Bestehen der 3. Liga (Saison 2008/2009) schaffen es neben dem neuen Spitzenreiter Gibson Nana Adu auch die weiteren Hachinger Fynn Seidel (16 Jahre, elf Monate, 19 Tage/nun beim SV Meppen), Viktor Zentrich (17 Jahre, 18 Tage) und Deniz Haimerl (17 Jahre, drei Monate, zwölf Tage/nun bei der U 23 des FC Augsburg) unter die elf jüngsten Spieler aller Zeiten. Das dürfte vor allem Unterhachings Präsident und Ex-Nationalspieler Manfred Schwabl freuen, der seit vielen Jahren ein starker Verfechter davon ist, auf den eigenen Nachwuchs zu setzen.

Alaba, Moukoko und Musiala: Die jüngsten Torschützen

Zu den bekanntesten Namen unter den jüngsten Drittligaprofis gehört unter anderem Nationalspieler Youssoufa Moukoko. Im Alter von 17 Jahren und sieben Tagen stand der Stürmer von Borussia Dortmund am 27. November 2021 erstmals für die zweite Mannschaft in der 3. Liga auf dem Feld. Kurios: Da die U 23 des BVB in der vorherigen Saison noch in der Regionalliga West am Ball war, spielte Moukoko schon lange vor seinem Drittligadebüt erstmals in der Bundesliga und hält dort mit 16 Jahren und einem Tag den Rekord. Auch zum Zeitpunkt seines ersten Treffers in der höchsten Spielklasse war noch nie ein Spieler jünger als Moukoko (16 Jahre und 28 Tage).

Von der 3. Liga bis in die Nationalmannschaft führten auch die Wege von David Alaba (17 Jahre, einen Monat, 23 Tage) und Jamal Musiala (17 Jahre, drei Monate, acht Tage), die beide für den FC Bayern München II am Ball waren, wenn auch mit mehr als zehn Jahren "Abstand". Während es bei Musiala nach seinem Debüt 2020 in der 3. Liga keinen Monat bis zum ersten Bundesligaspiel dauerte, debütierte Alaba erst fast sieben Monate nach seiner ersten Drittligapartie ebenfalls in der höchsten Spielklasse. Der inzwischen bekanntlich bei Real Madrid aktive Österreicher hielt den Rekord für den jüngsten Drittligaprofi übrigens fast elf Jahre lang, ehe ihn zunächst Viktor Zentrich ablöste. Der wiederum belegt wegen der rasanten Entwicklung in den zurückliegenden Jahren selbst "nur" noch Rang sieben.

Nicht nur in der Kategorie der jüngsten eingesetzten Spieler könnte Gibson Nana Adu demnächst die Führung übernehmen und sich vor drei aktuelle Stars setzen. Denn David Alaba (17 Jahre, zwei Monate, fünf Tage), Youssoufa Moukoko (17 Jahre, zwei Monate, neun Tage) und Jamal Musiala (17 Jahre, drei Monate 14 Tage) führen aktuell die Reihenfolge der jüngsten Torschützen in der 3. Liga an. Um mit seinem ersten Treffer für einen weiteren Rekord zu sorgen, hat Adu als gerade erst 16 Jahre alt gewordener Angreifer also etwas mehr als ein Jahr Zeit.

Die zehn jüngsten eingesetzten Drittligaspieler

Damaliges Alter Spieler Verein Datum Partie 16 Jahre, drei Tage Gibson Nana Adu SpVgg Unterhaching 17. Februar 2024 Arminia Bielefeld - SpVgg Unterhaching 1:2 (0:2) 16 Jahre, neun Monate, sieben Tage Abdoulaye Kamara Borussia Dortmund U 23 13. August 2021 SC Freiburg U 23 - Borussia Dortmund U 23 2:5 (2:3) 16 Jahre, elf Monate, zwölf Tage Deniz Zeitler FC Ingolstadt 25. November 2023 FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen 2:1 (2:1) 16 Jahre, elf Monate, 19 Tage Henrik Koch Arminia Bielefeld 5. August 2023 Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld 3:1 (2:1) 16 Jahre, elf Monate, 27 Tage Fynn Seidel SpVgg Unterhaching 27. Januar 2021 VfB Lübeck - SpVgg Unterhaching 1:0 (1:0) 17 Jahre, sieben Tage Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund U 23 27. November 2021 Borussia Dortmund U 23 - 1. FC Kaiserslautern 0:0 17 Jahre, 18 Tage Viktor Zentrich SpVgg Unterhaching 1. Juli 2020 SpVgg Unterhaching - FC Carl Zeiss Jena 2:2 (0:0) 17 Jahre, ein Monat, 23 Tage David Alaba FC Bayern München U 23 16. August 2009 FC Bayern München U 23 - Dynamo Dresden 17 Jahre, zwei Monate, 19 Tage Noah Wagner SC Freiburg U 23 24. Juli 2022 SC Freiburg U 23 - FC Erzgebirge Aue 1:1 (0:1) 17 Jahre, drei Monate, acht Tage Jamal Musiala FC Bayern München U 23 3. Juni 2020 FC Bayern München U 23 - Preußen Münster 3:2 (2:2)

